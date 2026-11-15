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Bolu Kındıra Yaylası'ndaki yangında ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz oldu

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Bolu Kındıra Yaylası'ndaki yangında ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz oldu
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Bolu Kındıra Yaylası'nda akşam saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın, altındaki ahır ve bitişikteki prefabrik yapıya sıçradı. Bolu Belediyesi itfaiyesinin söndürdüğü yangında ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi; inceleme başlatıldı.

BOLU'da Kındıra Yaylası'nda çıkan yangında bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında bulunan 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin altındaki ahıra, bitişiğindeki prefabrik yapıya ve başka bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev, 2 ahır ve prefabrik yapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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