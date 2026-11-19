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BOLU'da 22 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen 9'uncu Açık Wushu Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden 16 yaşındaki İlayda Yaşar, Genç Kızlar Sanda kategorisinde rakiplerini mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

Ordu'nun Gürgentepe İlçesi'nde yaşayan ve Gülyalı Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İlayda Yaşar, 13-17 Kasım tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen 9'uncu Açık Wushu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. 22 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda Genç Kızlar Sanda kategorisinde mücadele eden Yaşar, karşılaşmada rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcunun başarısı, ailesi ve eğitim gördüğü Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi başta olmak üzere Gürgentepe, Gülyalı ve Ordu'da sevinçle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı