Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, İhsaniye Mahallesi Konuralp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 06 DHF 395 plakalı otomobil, İsfendiyaroğlu Sokak'a dönüş yaptığı sırada B.P. yönetimindeki 14 ADS 591 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı