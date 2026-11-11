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Bolu'da otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı

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Bolu'da Abant yolu Ömerler mevkisinde saat 13.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken, otomobil ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Abant yolu Ömerler mevkisinde meydana geldi. Şaban Karadayı yönetimindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla dere yatağına uçan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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