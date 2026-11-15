Gerede'de "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Gerede'de "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı" oluşturulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
Bolu'nun Gerede ilçesinde "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Gerede İlçe Başkanlığının girişimiyle Bahçedere köyünde oluşturulan orman için fidan dikim programı düzenlendi.
Faaliyet kapsamında bir araya gelen katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak hatıra ormanının oluşturulmasına katkı sağladı.
Dikilen fidanlarla Yazıcıoğlu'nun hatırasının yaşatılması, adının gelecek nesillere aktarılması ve bölgedeki yeşil alanların artırılarak doğanın korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Etkinliğe, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Dilek Keskin, BBP İl Başkanı Emin Yalçın, BBP Gerede İlçe Başkanı Eyüp Yalçın, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.