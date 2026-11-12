Bolu'da araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılık iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Bolu'da araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılık iddiasıyla bir kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA