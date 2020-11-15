AVRUPA HABERLERİ

Avrupa - 14.11.2020

'SÜRECİ SAĞLIK ORDUMUZLU BAŞARI İLE YÜRÜTTÜK, YÜRÜTÜYORUZ' Koronavirüs sürecinde insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi: "İnsanların dünyada ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumlar ile karşılaştık. Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemi ile salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamıştır. 158 ülkeye evet maske, tulum, ilaç elimizde ne varsa gönderdik. Çünkü biz her zaman için nerede bir sıkıntı varsa onların yanında olmayı kültürümüzün, medeniyetimizin bir gereği olarak biliyoruz ve adımları da buna göre attık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla bu süreci başarı ile yürüttük yürütüyoruz.