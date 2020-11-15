AVRUPA HABERLERİ

Avrupa - 15.11.2020
Malezya'dan uluslararası topluma "Arakan krizinin sorumluluğunu paylaşın" çağrısı
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Birleşmiş Milletler (BM) ortak zirvesinde yaptığı konuşmada, bölgesel insani krizler ve Avrupa'da son zamanlarda gerçekleşen terör eylemlerine değindi.
Avrupa - 15.11.2020
Son dakika haberleri! Ege'den hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı artışını sürdürüyor
Ocak - ekim dönemine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre ihracat kaybımızın 15 milyon dolara kadar gerilediğini görüyoruz. En büyük ihraç pazarımız Avrupa'da vaka sayılarının artıyor olması hazır giyim ve perakende zincirlerini olumsuz etkileyecektir.
Avrupa - 15.11.2020
Haftanın tarihine bakış
Başarılı sporcu Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazanarak, 46 dünya rekorunu kariyerine ekledi.
Avrupa - 15.11.2020
GÜNDEM / 15 Kasım 2020
(İzmir/13.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3.
Avrupa - 14.11.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2020
(İzmir/13.00/İstanbul/20.00) 4- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3.
Avrupa - 14.11.2020
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda açıklama yaptı Açıklaması
Avrupa - 14.11.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 1
'SÜRECİ SAĞLIK ORDUMUZLU BAŞARI İLE YÜRÜTTÜK, YÜRÜTÜYORUZ' Koronavirüs sürecinde insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi: "İnsanların dünyada ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumlar ile karşılaştık. Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemi ile salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamıştır. 158 ülkeye evet maske, tulum, ilaç elimizde ne varsa gönderdik. Çünkü biz her zaman için nerede bir sıkıntı varsa onların yanında olmayı kültürümüzün, medeniyetimizin bir gereği olarak biliyoruz ve adımları da buna göre attık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla bu süreci başarı ile yürüttük yürütüyoruz.
Avrupa - 13.11.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Kasım 2020
(İstanbul/12.00/13.20) 5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan'la karşılaşacak.
Avrupa - 13.11.2020
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor
Avrupa - 13.11.2020
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: "Türkiye'nin dış politikasını anlayabilmek için Avrupa'da bazı parametreler değişmeli"
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Türkiye'nin dış politikasını anlayabilmek için Avrupa'da ve diğer yerlerde bazı parametrelerin değişmesi gerekiyor.
Avrupa - 13.11.2020
Osman Kavala: HSK, 'Acele' notuyla davayla ilgili tüm belgeleri incelemek üzere talep etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul Adli Yargı Komisyonu'ndan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen serbest bırakılmayan ve hakkında yeni dava açılan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili tüm belgeleri istedi.
Avrupa - 13.11.2020
Hollanda, Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak
Avrupa - 13.11.2020
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bakan Kasapoğlu, bu süreçte sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye'nin sosyal devlet olmanın gerekliliklerinden birini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizerek, "81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık.
Avrupa - 12.11.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2020
(İstanbul/18.30) 3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.
Avrupa - 12.11.2020
Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı
Avrupa - 12.11.2020
Son dakika: Malezya Başbakanı Muhyiddin'den Filistin halkıyla dayanışma mesajı
Muhyiddin, Avrupa'da Müslümanlara karşı artan İslamofobik eylemleri de kınadı ve "Fikir ve ifade özgürlüğü başkalarının kutsal değerlerini incitmemeli ve asla İslamofobiyi haklı çıkartmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır.
Avrupa - 12.11.2020
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu
Avrupa - 12.11.2020
Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi başladı
Yeni dünyada mekan ve konumun dijitalleşmeyle birlikte önemini yitirdiğini kaydeden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Kentleri daha dayanıklı ve güçlü hale getirmeliyiz. Pandemi sürecinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Görevimizin farkındayız. AB Delegasyonuyla daha da yakın çalışma azim ve kararlığındayız. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'daki yerel yönetimlerle çok yoğun çalışacağız ve kardeş şehirleri ilişkilerini çok daha güçlendireceğiz.
Avrupa - 12.11.2020
Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Zirvesi başladı
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye-AB arasındaki yerelden kaynaklanan iş birliğinin, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek olacağını belirtti.
Avrupa - 12.11.2020
Küresel petrol arzı ekimde arttı
Petrol talebinde 2021'de günlük 35 milyon 900 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 200 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.
Avrupa - 12.11.2020
Trio Mobil, Avrupa'da endüstriyel IoT'yi yeniden tanımlayacak
EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde faaliyet gösteren Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketi Trio Mobil, 550 kişilik ekibiyle telekomünikasyon sektöründe bölgenin en büyük sistem entegratörlerinden Deltatel ile önemli bir işbirliğine imza attı.
Avrupa - 12.11.2020
Siber suçlular şirketlerin gizli bilgilerini çevrimiçi yayınlamaya odaklandı
Mağdurlar ödemeyi reddederse, saldırganlar mağdurların adlarını ve gizli şirket verilerini sızıntı sitelerine indirmek için bağlantıları yayınlıyor. Egregor'un saldırı alanı Ragnar Locker'ınkinden çok daha geniş. Şimdiye dek Kuzey Amerika'nın yanı sıra Avrupa ve APAC bölgesinin bazı kısımlarında da yeni kurbanları hedef aldığı görüldü.
Avrupa - 12.11.2020
12 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz "Hedefimiz Avrupa" "Devre arası 1-2 transfer yapabiliriz" "Şampiyonluk yarışı zor geçecek" "Remy'nin gol krallığında güçlü rakipleri var" "Remy'nin transferi öncesinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de...
Avrupa - 12.11.2020
Brent petrolün varili 43,81 dolar
Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle dün son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak dünya genelinde artan Kovid-19 vakaları ve özellikle Avrupa'daki büyük ekonomilerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Avrupa - 12.11.2020
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankası başkanlarının açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Avrupa - 12.11.2020
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek
Avrupa - 12.11.2020
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü
İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Libya arama-kurtarma bölgesi içindeki alanda zor durumda bulunan göçmen botunun sabah saatlerinde Avrupa Sınır Koruma Ajansı'na (FRONTEX) ait devriye uçağı tarafından fark edildiği ve Open Arms gemisinin bölgede kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi.
Avrupa - 12.11.2020
11 Kasım 2020 Haberleri
11 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
Avrupa - 12.11.2020
İstihdam teşviki ve borç yapılandırmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye'de oynanmasına ilişkin olarak, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.
Avrupa - 11.11.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Kasım 2020
(İstanbul/18.30) 3- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmaya hak kazanacak son 4 takım, play-off finallerinde Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Kuzey İrlanda-Slovakya ve Sırbistan-İskoçya maçlarıyla belli olacak.
Avrupa - 11.11.2020
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca'nın, 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği bu öneri, bugün yapılan 73.
Avrupa - 11.11.2020
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdığını açıkladı
ABD'nin 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmayı koruyacak adımları atmaması üzerine İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.
Avrupa - 11.11.2020
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Avrupa - 11.11.2020
AB, BioNTech ve Pfizer ile Covid-19 aşısının alımı için 4. sözleşmeyi yaptı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Covid-19 aşısının alımı için Pfizer ve BioNTech ile 4. sözleşmenin yapıldığını bildirdi.