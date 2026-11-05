Üç gündür Avrupa'da bomba ihbarları uçuşları aksattı, uçaklar savaş uçaklarıyla indi

AVRUPA Hava Sahası, son üç gündür uçaklara yapılan bomba ihbarları nedeniyle alarma geçti. Yüzlerce yolcu taşıyan uçak ihbarlar nedeniyle savaş uçaklarının gözetiminde başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. İhbarların ise asılsız çıktığı öğrenildi.

Avrupa'da son üç gün içinde uçaklara yapılan bomba ihbarları çoğaldı. Bu hafta başından itibaren Wizz Air'e ait iki uçuş, LOT Airlines'e ait bir uçuş ve Scandinavian Airlines'a ait bir uçuş hakkında bomba ihbarı yapıldı. İhbarlar nedeniyle iniş yapılan Avrupa'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri alınırken, diğer uçuşlarda da aksamalar yaşandı. Yetkililer ihbarların kaynağı ve nedenleri hakkında bir açıklama yapmazken, ihbar edilen uçakların Doğu Avrupa'daki destinasyonlara seyir yapan uçuşlar olması dikkat çekti. İtalya Bergamo'dan Bulgaristan'ın Sofya şehrine giden bir uçak, Bulgar yetkililere yapılan bir ihbarın ardından 3 Kasım'da iniş yaptıktan sonra arandı. Pazartesi günü ise Londra Luton Havalimanı'ndan Sofya'ya giden bir uçak aynı nedenle Budapeşte'ye yönlendirildi ve savaş uçakları tarafından eşlik edilerek götürüldü. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, Dublin'den 185 yolcu taşıyan bir Ryanair uçağının Sofya'ya iniş yaptıktan sonra kontrol edildiğini açıkladı. Kopenhag ile Varşova arasında sefer yapan bir SAS uçuşu da bomba ihbarı aldı. Bugün de Dublin-Roma seferini yapan bir uçak Évreux-Fauville Hava Üssü'ne yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı