Ryanair maaşları dondurmayı düşünüyor, bilet fiyatları artacak

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Ryanair, çalışanlarının maaşlarını geçici olarak dondurmayı değerlendirdiğini açıkladı. Şirket, ABD ve İsrail'in İran'la savaşının ardından yakıt maliyetlerinde yaşanan sert artış nedeniyle gelecek yaz bilet fiyatlarının "belirgin biçimde yüksek" olacağını da doğruladı.

Havayolu şirketi, çatışmaya "hızlı bir çözüm" bulunmazsa yakıt fiyatlarının "2027'nin epey içine kadar" yüksek kalmasını bekliyor. Ryanair'in açıklamasına göre şirketin yakıt faturası kısa vadede 2 milyar euro (1,6 milyar sterlin) artacak. Şirketin patronu Michael O'Leary, bu maliyeti karşılamak için bilet fiyatlarının "çift haneli" oranda yükselmesi gerektiğini söyledi.

Şirket bunun da yetmeyeceğini düşünüyor ve maaşları dondurmayı inceliyor. O'Leary, maliyetler arttıkça işe alımların da yavaşlayacağını belirtti.

KÂR YÜZDE 16 DÜŞTÜ

Ryanair'in vergi öncesi kârı, eylül sonunda biten altı aylık dönemde yüzde 16 azalarak 2,4 milyar euroya geriledi. Düşüşün ana nedeni, yakıt maliyetlerinin yüzde 15 artması oldu. Şirket, yakıt faturasının yüzde 80'ini önceden sabit fiyatla satın aldığını (hedge ettiğini), kalan kısmın maliyetinin ise yüksek seyrettiğini bildirdi.

O'Leary, yılın başında yaptığı "yüzde 20'lik bir bilet zammına ihtiyacımız olacak" tahminini yineledi. "Yüzde 20'ye ulaşacağımızdan emin değilim" diyen O'Leary, "Ama 2027'de Avrupa genelinde bütün havayollarında kesinlikle çift haneli bilet zamları göreceğiz" dedi.

Havacılık yakıtı fiyatları bu yıl ABD ve İsrail'in İran'la savaşı yüzünden hızla yükseldi. Savaş, Körfez'den gelen rafine ürün arzını ciddi ölçüde azalttı, başka yerlerde üretilen yakıt için rekabeti de artırdı.

SENDİKA: TEKLİF GELMEDİ

Ryanair, sendikalarla yapılan çok yıllı ücret anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte maaşları dondurup dondurmamayı tarttığını açıkladı. Bu uygulama gelecek yılın nisan ayından itibaren hayata geçirilebilir.

Ryanair çalışanlarını temsil eden Unite sendikasının ulusal temsilcisi Oliver Richardson ise sendikaya "böyle bir teklif iletilmediğini" söyledi. Richardson, gelecek yılı da kapsayan çok yıllı bir ücret anlaşmaları olduğunu, Avrupa'daki birçok sendikanın da aynı durumda bulunduğunu belirtti. Richardson, "Ücret anlaşmamız şirketin performansına bağlı değildi. Ryanair de bunu özellikle vurgulamıştı. Bu yüzden anlaşmaya uyulmasını bekliyoruz" dedi.

Ryanair ayrıca arka ofis ve destek birimlerinde yapay zeka kullanımını artıracağını duyurdu.

KIŞ SEFERLERİ AZALDI

Şirket kış seferlerini de azalttı ve pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni kesintilerin geleceğini söyledi. Ryanair'e göre bu durum tüm havacılık sektöründe, özellikle kısa mesafe uçuş yapan şirketlerde yaşanıyor.

O'Leary, "Bu kesintilerin 2027 yazına kadar süreceğini düşünüyoruz. Orta vadede kısa mesafe kapasitesinin 2030'ların başına kadar kısıtlı kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.