Apple Haberleri - Apple Haber - Haberler

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Apple Haberleri
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Apple iOS16, M2 çipi ve yeni MacBook modellerini tanıttı, Türkiye fiyatlarını güncelledi
Apple - 07.06.2022
Güncel Apple iPhone 11-12-13 fiyatları ne kadar 2022? En pahalı iPhone modeli hangisi? Apple iPhone telefonlara zam mı geldi? iPhone 13 Pro kaç TL?
Apple - 07.06.2022
WWDC22 nedir, açılımı ne? WWDC22 etkinliği ne zaman başlıyor? WWDC22 etkinlik takvimi, ne zaman bitecek, tüm tarihler!
Apple - 06.06.2022