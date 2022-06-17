Apple Haberleri - Apple Haber - Haberler

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Apple Haberleri

Apple haber, Apple son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Apple'a 768 milyon sterlinlik 'eski telefonları bilinçli yavaşlatma' davası

Apple'a 768 milyon sterlinlik 'eski telefonları bilinçli yavaşlatma' davası

Apple - 6 Saat Önce
Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Apple - Dün 21:43
Apple akıllı yüzük için çalışmalara başladı!

Apple akıllı yüzük için çalışmalara başladı!

Apple - Dün 15:43
En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

Apple - Dün 13:43
Şimdi Intel düşünsün: Apple M2 benchmark skoru yayınlandı

Şimdi Intel düşünsün: Apple M2 benchmark skoru yayınlandı

Apple - Dün 13:43
Purut'tan yeni single çalışması: 'Enkaz'

Purut'tan yeni single çalışması: "Enkaz"

Apple - Dün 10:25
iPhone'lar neden Android telefonlardan daha az RAM kullanıyor?

iPhone'lar neden Android telefonlardan daha az RAM kullanıyor?

Apple - Dün 09:43
AB geri adım attı: Qualcomm'un 1 milyar dolar cezası silindi

AB geri adım attı: Qualcomm'un 1 milyar dolar cezası silindi

Apple - Dün 03:43
Apple'da tehlike çanları: 1 trilyon dolarlık kayıp!

Apple'da tehlike çanları: 1 trilyon dolarlık kayıp!

Apple - 15.06.2022
iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek

iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek

Apple - 15.06.2022
YouTube'dan içerik üreticileri sevindirecek yenilik

YouTube'dan içerik üreticileri sevindirecek yenilik

Apple - 15.06.2022
Futbol heyecanı Apple TV'ye geliyor!

Futbol heyecanı Apple TV'ye geliyor!

Apple - 15.06.2022
iOS 15.6 Beta için son aşamalara gelindi!

iOS 15.6 Beta için son aşamalara gelindi!

Apple - 15.06.2022
Disney Plus kimin? Disney Plus sahibi kim?

Disney Plus kimin? Disney Plus sahibi kim?

Apple - 15.06.2022
Android'den iOS'a WhatsApp taşımak artık mümkün!

Android'den iOS'a WhatsApp taşımak artık mümkün!

Apple - 14.06.2022
Bir devrin sonu: Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı!

Bir devrin sonu: Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı!

Apple - 14.06.2022
iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi?

iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi?

Apple - 14.06.2022
Intel'den 14. nesil bombası: Yeni işlemciler beklemeye değer mi?

Intel'den 14. nesil bombası: Yeni işlemciler beklemeye değer mi?

Apple - 14.06.2022
iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi

iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi

Apple - 14.06.2022
AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

Apple - 13.06.2022
Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

Apple - 13.06.2022
WhatsApp'a bomba özellik: Büyük bir derdi çözüyor

WhatsApp'a bomba özellik: Büyük bir derdi çözüyor

Apple - 13.06.2022
Opel Corsa 40 yaşında!

Opel Corsa 40 yaşında!

Apple - 13.06.2022
Intel, VLSI Sempozyumunda teknoloji şovu yapacak

Intel, VLSI Sempozyumunda teknoloji şovu yapacak

Apple - 13.06.2022
Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut!

Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut!

Apple - 13.06.2022
Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı

Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı

Apple - 13.06.2022
iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

Apple - 13.06.2022
iPhone 14 Max Hakkında Yeni Bilgiler Gelmeye Başladı

iPhone 14 Max Hakkında Yeni Bilgiler Gelmeye Başladı

Apple - 13.06.2022
AFAD'dan korkutucu bildirim: 'Hayati Uyarı Bildirimi' nedir?

AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir?

Apple - 13.06.2022
Apple'dan iç rahatlatan açıklama!

Apple'dan iç rahatlatan açıklama!

Apple - 12.06.2022
Samsung, amiral gemileri dahil bazı modellerine güncelleme desteğini kesiyor!

Samsung, amiral gemileri dahil bazı modellerine güncelleme desteğini kesiyor!

Apple - 12.06.2022
Apple AirTag, cinayete sebebiyet verdi

Apple AirTag, cinayete sebebiyet verdi

Apple - 12.06.2022
WWDC22 etkinliğinde Tim Cook'u görmek (vLog)

WWDC22 etkinliğinde Tim Cook'u görmek (vLog)

Apple - 12.06.2022
Apple M1 kullanıcıları dikkat: Çözülemeyecek açık keşfedildi!

Apple M1 kullanıcıları dikkat: Çözülemeyecek açık keşfedildi!

Apple - 11.06.2022
Netflix yandı: Disney+ onlarca ülkede daha açılıyor!

Netflix yandı: Disney+ onlarca ülkede daha açılıyor!

Apple - 11.06.2022
Gratis Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu

Gratis Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu

Apple - 11.06.2022
7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı!

7 ay şarjı bitmeyen güneş enerjili otomobil satışa çıktı!

Apple - 11.06.2022
Meta'da yaprak dökümü: Bir hizmetin daha fişi çekildi

Meta'da yaprak dökümü: Bir hizmetin daha fişi çekildi

Apple - 11.06.2022
Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor!

Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor!

Apple - 11.06.2022
Mark Zuckerberg'den sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

Mark Zuckerberg'den sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

Apple - 11.06.2022
Apple'da moraller bozuk: 13. nesil Intel işlemciler rakipsiz kalabilir!

Apple'da moraller bozuk: 13. nesil Intel işlemciler rakipsiz kalabilir!

Apple - 10.06.2022
İşlemci pazarının yeni lideri belli oldu!

İşlemci pazarının yeni lideri belli oldu!

Apple - 10.06.2022
Samsung, 'yanlışlıkla' iPhone reklamı yaptı! Afiş apar topar kaldırıldı

Samsung, "yanlışlıkla" iPhone reklamı yaptı! Afiş apar topar kaldırıldı

Apple - 10.06.2022
AirTag kullanan polislerden nefes kesen operasyon

AirTag kullanan polislerden nefes kesen operasyon

Apple - 10.06.2022
iPhone 14 serisinde bizi neler bekliyor?

iPhone 14 serisinde bizi neler bekliyor?

Apple - 10.06.2022
iPadOS 16 yükleyip denedik!

iPadOS 16 yükleyip denedik!

Apple - 10.06.2022
Apple kredi vermeye hazırlanıyor! İşte detaylar

Apple kredi vermeye hazırlanıyor! İşte detaylar

Apple - 09.06.2022
Apple'dan dev ekranlı iPad Pro sürprizi!

Apple'dan dev ekranlı iPad Pro sürprizi!

Apple - 09.06.2022
Meta'nın Apple Watch rakibi ve çift kameralı akıllı saati için kötü haber!

Meta'nın Apple Watch rakibi ve çift kameralı akıllı saati için kötü haber!

Apple - 09.06.2022
Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları

Mcdodo'nun uygun fiyatlı Apple aksesuarları

Apple - 09.06.2022
Yeni Gürgençler mağazasının açılışına katıldık!

Yeni Gürgençler mağazasının açılışına katıldık!

Apple - 09.06.2022
Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti!

Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti!

Apple - 09.06.2022
Köyceğiz'de KADES bilgilendirme standı kuruldu

Köyceğiz'de KADES bilgilendirme standı kuruldu

Apple - 09.06.2022
Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun!

Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun!

Apple - 09.06.2022
Almanya, Intel'e 7 milyar dolar verecek! İşte sebebi

Almanya, Intel'e 7 milyar dolar verecek! İşte sebebi

Apple - 09.06.2022
Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni

Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni

Apple - 09.06.2022
iPadOS 16 ile iPad'lerin önündeki en büyük engel kalkıyor!

iPadOS 16 ile iPad'lerin önündeki en büyük engel kalkıyor!

Apple - 08.06.2022
iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor!

iPhone'lara Nintendo Switch desteği geliyor!

Apple - 08.06.2022
macOS Ventura yükleyip denedik!

macOS Ventura yükleyip denedik!

Apple - 08.06.2022
Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Zamdan sonra Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün!

Apple - 08.06.2022
3nm işlemciler geliyor: Apple M2 Pro detayları sızdırıldı

3nm işlemciler geliyor: Apple M2 Pro detayları sızdırıldı

Apple - 08.06.2022
Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir!

Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir!

Apple - 08.06.2022
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Apple - 08.06.2022
Apple, parolaya veda ediyor: İşte yeni teknoloji!

Apple, parolaya veda ediyor: İşte yeni teknoloji!

Apple - 08.06.2022
Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

Apple - 08.06.2022
11 dakikada WWDC22 özeti!

11 dakikada WWDC22 özeti!

Apple - 08.06.2022
TikTok modaya uydu: Merakla beklenen özellik geliyor

TikTok modaya uydu: Merakla beklenen özellik geliyor

Apple - 08.06.2022
WWDC22'yi pas geçen Apple AR/VR için yeni tarih geldi!

WWDC22'yi pas geçen Apple AR/VR için yeni tarih geldi!

Apple - 07.06.2022
iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi!

iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi!

Apple - 07.06.2022
iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

Apple - 07.06.2022
iOS 16 Beta sürümünü test ettik! iOS 15'i geçti mi?

iOS 16 Beta sürümünü test ettik! iOS 15'i geçti mi?

Apple - 07.06.2022
macOS Ventura alacak Mac modelleri belli oldu!

macOS Ventura alacak Mac modelleri belli oldu!

Apple - 07.06.2022
Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!

Apple - 07.06.2022
AB'de cep telefonu şarjları tek tip oluyor

AB'de cep telefonu şarjları tek tip oluyor

Apple - 07.06.2022
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj getiriyor

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj getiriyor

Apple - 07.06.2022
Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Apple - 07.06.2022
M2 işlemcili MacBook Air 2022 ön inceleme!

M2 işlemcili MacBook Air 2022 ön inceleme!

Apple - 07.06.2022
iOS 16 güncellemesi alacak modeller

iOS 16 güncellemesi alacak modeller

Apple - 07.06.2022
iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

Apple - 07.06.2022
Apple Home evin yeni bekçisi olacak: Neler geliyor?

Apple Home evin yeni bekçisi olacak: Neler geliyor?

Apple - 07.06.2022
macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri

macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri

Apple - 07.06.2022
Apple'dan taksitli alışveriş dönemi!

Apple'dan taksitli alışveriş dönemi!

Apple - 07.06.2022
Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

Apple - 07.06.2022
Apple iOS16, M2 çipi ve yeni MacBook modellerini tanıttı, Türkiye fiyatlarını güncelledi

Apple iOS16, M2 çipi ve yeni MacBook modellerini tanıttı, Türkiye fiyatlarını güncelledi

Apple - 07.06.2022
M2 işlemcili MacBook Air ve Pro duyuruldu! İşte özellikleri

M2 işlemcili MacBook Air ve Pro duyuruldu! İşte özellikleri

Apple - 07.06.2022
Güncel Apple iPhone 11-12-13 fiyatları ne kadar 2022? En pahalı iPhone modeli hangisi? Apple iPhone telefonlara zam mı geldi? iPhone 13 Pro kaç TL?

Güncel Apple iPhone 11-12-13 fiyatları ne kadar 2022? En pahalı iPhone modeli hangisi? Apple iPhone telefonlara zam mı geldi? iPhone 13 Pro kaç TL?

Apple - 07.06.2022
watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Apple - 07.06.2022
iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler!

iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler!

Apple - 07.06.2022
Apple'ın yeni gözdesi tanıtıldı: M2 işlemci özellikleri

Apple'ın yeni gözdesi tanıtıldı: M2 işlemci özellikleri

Apple - 07.06.2022
Google açıkladı: Chrome artık çok daha hızlı

Google açıkladı: Chrome artık çok daha hızlı

Apple - 07.06.2022
Apple ürünlerine büyük zam! En pahalı iPhone artık 10 asgari ücrete denk

Apple ürünlerine büyük zam! En pahalı iPhone artık 10 asgari ücrete denk

Apple - 07.06.2022
WWDC22 nedir, açılımı ne? WWDC22 etkinliği ne zaman başlıyor? WWDC22 etkinlik takvimi, ne zaman bitecek, tüm tarihler!

WWDC22 nedir, açılımı ne? WWDC22 etkinliği ne zaman başlıyor? WWDC22 etkinlik takvimi, ne zaman bitecek, tüm tarihler!

Apple - 06.06.2022
Yeni MacBook Air için bir iyi bir kötü haber

Yeni MacBook Air için bir iyi bir kötü haber

Apple - 06.06.2022
iPhone 11 vs iPhone SE 3!

iPhone 11 vs iPhone SE 3!

Apple - 06.06.2022
Apple'dan WWDC sürprizi: M2 işlemcili yeni bir cihaz ortaya çıktı!

Apple'dan WWDC sürprizi: M2 işlemcili yeni bir cihaz ortaya çıktı!

Apple - 06.06.2022
Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir?

Kripto parada sıcak ve soğuk cüzdan nedir?

Apple - 05.06.2022
WWDC 22 başlıyor: Canlı yayınımızda bize katılın!

WWDC 22 başlıyor: Canlı yayınımızda bize katılın!

Apple - 05.06.2022
Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor!

Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor!

Apple - 05.06.2022
17 yaşında Apple için yazılım yazmak!

17 yaşında Apple için yazılım yazmak!

Apple - 05.06.2022
Iphone 14 ne zaman çıkacak? IPhone 14 fiyatı ne kadar? Iphone 14 özellikleri!

Iphone 14 ne zaman çıkacak? IPhone 14 fiyatı ne kadar? Iphone 14 özellikleri!

Apple - 31.05.2022
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