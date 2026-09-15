APPLE TV ÜYELİK ÜCRETLERİ: Apple TV aylık üyelik ücreti ne kadar? Apple TV+ üyeliği nasıl alınır?

Apple TV, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açık durumda. Apple'ın resmi destek sayfasında Apple TV+ hizmetinin artık Apple TV adıyla sunulduğu belirtilirken, platform üzerinden Apple Original yapımlarının yanı sıra ülke ve bölgeye göre farklı içerik ve spor yayınlarına erişilebildiği aktarılıyor. Peki, Apple TV aylık üyelik ücreti ne kadar? Apple TV+ üyeliği nasıl alınır? Detaylar...

APPLE TV TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Apple TV'nin Türkiye'deki kullanıcılar tarafından kullanılabilmesiyle birlikte Apple'ın dijital içerik hizmetlerine erişim sağlanabiliyor. Apple'ın resmi Türkiye sayfasında Apple TV uygulamasının akıllı televizyonlarda, oyun konsollarında, Apple cihazlarında ve farklı platformlarda kullanılabildiği belirtiliyor.

Apple TV aboneliği üzerinden Apple Original içerikleri izlenebiliyor. Apple ayrıca abonelik kapsamında bazı ülkelerde ve bölgelere göre spor içeriklerinin de sunulabildiğini belirtiyor. İçerik ve özelliklerin kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişebiliyor.

APPLE TV+ İÇERİKLERİNDE NELER VAR?

Apple TV'nin içerik kataloğunda Apple Original yapımları bulunuyor. Apple'ın resmi destek sayfasında Apple Originals içeriklerinin Apple TV aboneliği kapsamında izlenebildiği belirtiliyor.

Apple TV uygulaması yalnızca Apple'ın kendi içeriklerini sunan bir alanla sınırlı değil. Uygulama üzerinden film ve TV içerikleri satın alınabiliyor veya kiralanabiliyor. Ancak satın alınan ya da kiralanan içerikler Apple TV aboneliğinin parçası olarak değerlendirilmediği gibi, üçüncü taraf abonelik servisleri de aboneliğe dahil edilmiyor.

APPLE TV AYLIK ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Apple TV aboneliğinin fiyatı seçilen teklif ve ülkeye göre değişebiliyor. Apple'ın Türkiye destek sayfası aboneliğin Apple TV uygulaması veya tv.apple.com üzerinden alınabildiğini belirtiyor.

Apple'ın Türkiye'deki iCloud+ fiyatları ise güncel olarak 50 GB için aylık 49,99 TL, 200 GB için aylık 169,99 TL ve 2 TB için aylık 549,99 TL seviyesinde bulunuyor. Daha yüksek depolama seçenekleri de mevcut.

APPLE TV+ ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?

Apple TV+ olarak bilinen hizmete güncel sistemde Apple TV aboneliği üzerinden ulaşılabiliyor. Abonelik işlemi Apple TV uygulamasından veya web tarayıcısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Apple'ın resmi yönergelerine göre kullanıcıların Apple TV uygulamasını açarak Apple TV sekmesine geçmesi, ardından giriş yapması veya kaydolması gerekiyor. Satın alma işlemi için Apple Hesabı'nın kullanılması ve gerektiğinde geçerli bir ödeme yönteminin eklenmesi isteniyor.

APPLE ARCADE VE APPLE MUSİC SELECT İCLOUD+ PAKETİNE DAHİL Mİ?

Apple'ın güncel resmi kaynaklarında Apple Arcade, iCloud+ ve Apple Music ayrı Apple hizmetleri olarak yer alıyor. Apple One ise Apple Music, Apple TV, Apple Arcade ve iCloud+ gibi hizmetleri tek bir abonelik altında birleştiren paket olarak tanımlanıyor.

Apple Arcade'in Türkiye'deki bağımsız abonelik fiyatı Apple'ın resmi sayfasında aylık 69,99 TL olarak belirtiliyor. Abonelik, Aile İçi Paylaşım kapsamında aile üyeleriyle paylaşılabiliyor.

APPLE ONE PAKETLERİ

Apple One, Apple'ın birden fazla abonelik hizmetini tek bir plan altında birleştirdiği sistem olarak öne çıkıyor. Apple'ın destek sayfasına göre Bireysel planda Apple Music, Apple TV, Apple Arcade ve 50 GB iCloud+ bulunuyor. Aile planında bu hizmetlere ek olarak 200 GB iCloud+ sunuluyor.

Apple One'ın Premier planında ise Apple Music, Apple TV, Apple Arcade ve 2 TB iCloud+ ile birlikte bölgeye göre Apple News+ ve Apple Fitness+ gibi hizmetler yer alabiliyor. Aile ve Premier planları en fazla beş aile üyesiyle paylaşılabiliyor.

APPLE DİJİTAL ABONELİK HİZMETLERİ

Apple'ın dijital abonelik hizmetleri arasında Apple TV, Apple Music, Apple Arcade ve iCloud+ gibi farklı servisler bulunuyor. Bu hizmetler ayrı ayrı kullanılabildiği gibi Apple One üzerinden tek bir paket kapsamında da bir araya getirilebiliyor.

Apple'ın sunduğu hizmetlerin kapsamı seçilen aboneliğe göre değişiyor. Apple TV içerik izleme hizmetini, Apple Arcade oyun erişimini, iCloud+ ise depolama ve ek gizlilik özelliklerini kapsıyor.

APPLE İÇERİK PLATFORMU

Apple TV uygulaması, Apple'ın film ve dizi içeriklerini bir araya getiren platform olarak kullanılıyor. Uygulama Apple cihazlarının yanı sıra akıllı televizyonlarda, oyun konsollarında ve farklı yayın cihazlarında da kullanılabiliyor.

Platformda Apple Original içerikleri izlenebilirken, Apple TV uygulaması üzerinden ayrıca film ve TV programları satın alınabiliyor veya kiralanabiliyor. Bu içeriklerin Apple TV aboneliğine dahil olmadığı Apple tarafından açıkça belirtiliyor.

APPLE ORIGINAL İÇERİKLER

Apple TV aboneliğinin temel içeriklerinden biri Apple Original yapımları. Apple'ın resmi destek sayfasına göre aboneler yüzlerce Apple Originals içeriğini Apple TV uygulaması üzerinden izleyebiliyor.

Apple Original içerikleri farklı Apple cihazlarında ve Apple TV uygulamasının desteklendiği uyumlu platformlarda takip edilebiliyor. Apple, kullanılabilir özelliklerin ve içeriklerin ülkeye, bölgeye ve kullanılan cihaza göre değişebileceğini belirtiyor.

TED LASSO

Ted Lasso, Apple TV platformunda yer alan Apple Original yapımlar arasında bulunuyor. Apple'ın güncel Apple TV sayfasında Ted Lasso içeriği platformda gösteriliyor.

SEVERANCE

Severance, Apple TV platformunda yer alan Apple Original içeriklerinden biri olarak öne çıkıyor. Apple'ın Türkiye Apple TV içerik sayfalarında Severance yapımına yer veriliyor.

PLURIBUS

Pluribus, Apple TV platformunun içerik seçenekleri arasında yer alan yapımlardan biri olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

THE STUDIO

The Studio, Apple TV'nin Apple Original içerikleri arasında yer alan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

CODA

CODA, Apple'ın Apple Original içerik kataloğunda yer alan yapımlardan biri olarak biliniyor.

F1 FİLMİ

F1 filmi, Apple TV ekosistemindeki dikkat çeken içerikler arasında bulunuyor. Apple TV aboneliğinin içerik kapsamı ülke ve bölgeye göre değişebildiğinden, içeriklerin güncel kullanılabilirliği Apple TV uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor.