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Apple lansmanı bitirdi, herkes aynı şeyi sordu: iPhone 18 nerede?

Apple lansmanı bitirdi, herkes aynı şeyi sordu: iPhone 18 nerede? Haber Videosunu İzle
Apple lansmanı bitirdi, herkes aynı şeyi sordu: iPhone 18 nerede?
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Apple, 9 Eylül'deki lansmanda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo'yu tanıtırken standart iPhone 18'i sahneye çıkarmadı. Şirket henüz resmi bir tarih açıklamazken, düz iPhone 18'in 2027'nin ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

  • Apple, 'Surprise and Shine' etkinliğinde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo'yu tanıttı; standart iPhone 18 etkinlikte yer almadı.
  • Apple, standart iPhone 18'in satış tarihini resmi olarak açıklamadı; teknoloji basınına göre modelin 2027'nin ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.
  • Aynı dönemde daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve yeni iPhone Air modelinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Apple'ın yeni ürünlerini görücüye çıkardığı “Surprise and Shine” etkinliğinde teknoloji dünyasının gözü iPhone ailesindeydi. Şirket, yeni nesil iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i tanıtırken yıllardır beklenen katlanabilir model iPhone Duo'yu da ilk kez sahneye çıkardı. Ancak serinin en çok kullanıcıya hitap etmesi beklenen standart iPhone 18 etkinlikte yer almadı.

DÜZ iPHONE 18 NEREDE?

Apple'ın geçmiş yıllardaki ana iPhone lansmanlarında standart ve Pro modelleri aynı dönemde tanıtması nedeniyle iPhone 18'in etkinlikte bulunmaması öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Apple, lansmanda iPhone 18 Pro ailesine ve yeni katlanabilir iPhone Duo'ya odaklandı.

GÖZLER 2027'YE ÇEVRİLDİ

Apple henüz standart iPhone 18'in satış tarihini resmi olarak açıklamadı. Ancak teknoloji basınındaki bilgilere göre şirketin iPhone 18'i 2027'nin ilk aylarına bırakması bekleniyor. Aynı dönemde daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve yeni iPhone Air modelinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

APPLE'IN iPHONE TAKVİMİNDE YENİ DÖNEM

Bu değişiklik Apple'ın iPhone ailesini yılın tek bir döneminde yenilemek yerine farklı tarihlere yayabileceğine işaret ediyor. Eylül lansmanının odağını daha pahalı Pro modelleri ve iPhone Duo oluştururken standart modelin daha sonraki bir tarihte gelmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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