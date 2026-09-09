Teknoloji dünyası bu akşamı bekliyor! Gözler Apple'ın son bombasında

Apple, teknoloji dünyasının gözünü çevirdiği 9 Eylül etkinliği için geri sayıma geçti. Şirketin “Surprise and shine” sloganıyla duyurduğu özel etkinlik, Apple Park'ta gerçekleştirilecek ve Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Apple'ın Türkiye'deki resmi internet sitesi de etkinliğin bugün saat 20.00'de başlayacağını doğruluyor.

GÖZLER İLK KATLANABİLİR IPHONE'DA

Gecenin en büyük sürprizinin Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone olması bekleniyor. Reuters, Apple'ın etkinlikte pahalı bir katlanabilir iPhone tanıtmasının beklendiğini aktarırken, Bloomberg cihazın yaklaşık 2 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olabileceğini bildiriyor.

Apple böylece Samsung, Google ve Motorola gibi rakiplerinin yıllardır yer aldığı katlanabilir telefon pazarına ilk kez adım atacak. Reuters'a konuşan analistler, şirketin pazara geç girmesine rağmen menteşe dayanıklılığı ve ekranın katlanma noktasındaki izi azaltma gibi konulara odaklandığını belirtiyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX SAHNEYE ÇIKABİLİR

Etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Dış basındaki bilgilere göre yeni Pro modellerinde daha büyük bataryalar, daha küçük Dynamic Island ve değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir kamera sistemi gündemde. Ancak bunların hiçbiri Apple tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Yeni iPhone'ların fiyatları da merak konusu. AP ve Reuters, küresel bellek çipi sıkıntısının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

STANDART IPHONE 18 İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Bu yıl Apple'ın alışılmış lansman takviminde önemli bir değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Reuters ve teknoloji basınındaki haberlere göre şirket, standart iPhone 18'i bu akşam tanıtmayabilir. Daha uygun fiyatlı iPhone modellerinin tanıtımının 2027'nin ilkbaharına bırakılabileceği konuşuluyor.

Böyle bir karar, Apple'ın geleneksel olarak aynı etkinlikte yeni iPhone ailesinin büyük bölümünü tanıtma stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına gelecek.

YENİ APPLE WATCH VE AIRPODS DA BEKLENİYOR

Lansman yalnızca iPhone'larla sınırlı kalmayabilir. Apple'ın Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerini tanıtması bekleniyor. Series 12'de seramik kasa seçeneğinin geri dönebileceği ve sağlık takibi tarafında yeniliklerin gelebileceği belirtiliyor.

Bir diğer olası ürün ise AirPods 5. Yeni kulaklıkların güncellenmiş bir çip ve bazı yeni sağlık sensörleriyle gelebileceği öne sürülüyor. Ancak kameralı AirPods modelinin 2027'den önce piyasaya çıkması beklenmiyor.

APPLE'DA YENİ DÖNEMİN İLK BÜYÜK LANSMANI

Bu akşamki etkinliği farklı kılan bir başka gelişme ise yönetim değişikliği. John Ternus'un Tim Cook'un ardından CEO koltuğuna geçmesinden sonra gerçekleştirilecek ilk büyük Apple lansmanı olacak. AP'ye göre Ternus, 1 Eylül'de görevi Cook'tan devraldı.

Reuters, etkinliğin Ternus'un Apple'ın geleceğine ilişkin kamuoyu önündeki ilk kapsamlı sınavlarından biri olacağına dikkat çekiyor. Özellikle şirketin ilk katlanabilir telefonuyla yeni bir ürün kategorisine girmesi nedeniyle gözler hem yeni cihazlarda hem de Ternus'un vereceği mesajlarda olacak.

ETKİNLİK SAAT 20.00'DE

Apple'ın özel etkinliği bu akşam Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Şirket, lansmanın Apple'ın internet sitesi ve Apple TV üzerinden canlı izlenebileceğini açıkladı. Apple'ın geliştirici sayfasına göre YouTube üzerinden de canlı yayın yapılacak.