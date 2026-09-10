Apple’ın yeni iPhone 18 serisi için merak edilen tarihler belli oldu. Kullanıcıların özellikle ön sipariş süreci ve iPhone 18 Pro Max’in çıkış tarihine ilişkin araştırmaları devam ederken, iPhone 18 Türkiye ön sipariş ne zaman? iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak? sorularının yanıtları araştırılıyor.

IPHONE 18 TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

iPhone 18 Türkiye ön sipariş süreci 12 Eylül’de başlayacak. Açıklanan tarihe göre kullanıcılar 12 Eylül itibarıyla iPhone 18 için ön sipariş verebilecek.

Apple’ın yeni modeli için ön sipariş tarihinin 12 Eylül olarak belirlenmesiyle birlikte, Türkiye’de cihazı satın almak isteyen kullanıcıların gündemindeki tarih de netleşmiş oldu. iPhone 18 için ön siparişlerin 12 Eylül’de açılacağı bilgisi paylaşıldı.

IPHONE 18 PRO MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 18 Pro Max’in çıkış tarihi 18 Eylül olarak açıklandı. Buna göre iPhone 18 Pro Max için belirtilen tarih 18 Eylül olacak.

Yeni modelin çıkış tarihine ilişkin açıklamayla birlikte iPhone 18 Pro Max’i bekleyen kullanıcıların merak ettiği tarih de netleşti. Açıklanan bilgilere göre cihazın çıkış tarihi 18 Eylül olarak duyuruldu.