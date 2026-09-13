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iPhone 18 Serisi Hepsiburada’da Ön Satışta

iPhone 18 Serisi Hepsiburada’da Ön Satışta
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iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 12 Eylül Cumartesi saat 15.00’ten itibaren Hepsiburada’da ön satışa açılacak. Hepsiburada kullanıcıları, Eskiyi Kapında Yenile hizmeti sayesinde mevcut cihazlarını kapılarında anında indirimle yenileyerek en yeni iPhone modellerine kolaylıkla sahip olabilecek.

Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni modeller, 12 Eylül Cumartesi saat 15.00’ten itibaren ön sipariş fırsatıyla Hepsiburada’da olacak; Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 ile AirPods 5 de aynı gün ön siparişe açılacak. Teslimatlar ise 18 Eylül Cuma sabah 08.00 itibarıyla HepsiJET hızı ve ayrıcalığıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştırılacak.

Eskiyi Kapında Yenile hizmetiyle yeni iPhone serisine geçiş fırsatı

Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle yeni iPhone serisine geçişi kolaylaştırıyor. HepsiJET’in lojistik gücüyle sunulan hizmet kapsamında kullanıcılar, mevcut telefonlarını seçtikleri adreste teslim ederek cihazlarının değerini anında indirim olarak kullanabiliyor ve iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max modellerine daha avantajlı şekilde sahip olabiliyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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