Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Apple, Türkiye'de en az üç bakanın cep telefonuna yönelik casus yazılım saldırısı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

TELEFONLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Apple'ın geçtiğimiz ay aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110 ülkedeki kullanıcılara gönderdiği geniş çaplı güvenlik uyarıları kapsamında, Türk bakanların da hedef alındığı ortaya çıktı. Apple'ın "paralı casus yazılım" ile saldırıya uğranıldığı yönündeki bildiriminin ardından Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti. Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun aktardığına göre, bir Türk yetkili bilgisayar korsanlarının sızma girişimlerinin başarısız olduğuna inandıklarını belirtti. Güvenlik gerekçesiyle isimleri gizli tutulan bakanların hassas verilerini korumak amacıyla telefonları yenileriyle değiştirilerek incelemeye alındı, üst düzey güvenlikli cihazlar ve özel şifreli uygulamalar devreye sokuldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, "Bu saldırılar için özel bir nedene ihtiyaç yok, hepimiz her an tetikte olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

YAZILIMIN TÜRÜ VE FAİLLER BELİRSİZ

Son saldırıda hangi casus yazılımın kullanıldığı henüz netlik kazanmadı. Ankara'daki kaynaklar, olayın arkasında çeşitli siyasi veya ekonomik çıkar gruplarının bulunabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar ise faillerin kesin olarak tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. iPhone'un işletim sistemini (iOS) güncellemenin saldırıya dair dijital kanıtları silebilmesi ve geriye kalan izlerin saldırının asıl kaynağını yansıtmayan farklı ülke IP adreslerini işaret etmesi, soruşturmanın teknik zorlukları arasında gösteriliyor.

2021'DEKİ PEGASUS SALDIRILARI AKILLARA GELDİ

Söz konusu siber saldırı, Türkiye'de yetkililere yönelik ilk girişim değil. 2021 yılında da Türk yetkililer, İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı ile hedef alınmıştı. O dönem Paris merkezli sivil toplum kuruluşu Forbidden Stories'in yayımladığı rapora göre, 2016 yılından itibaren dünya genelinde 50 binden fazla numara potansiyel siber korsanlık hedefi olarak belirlenmiş, yaşanan ifşaların ardından Türk yetkililer cihazlarını ve telefon numaralarını değiştirmişti.

Kaynak: Haberler.com