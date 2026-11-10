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Apple CEO'su Tim Cook, Kapalıçarşı'dan 18 bin dolara halı aldı

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Apple CEO'su Tim Cook, Kapalıçarşı'dan 18 bin dolara halı aldı
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Apple CEO'su Tim Cook, İstanbul ziyareti kapsamında gezdiği Kapalıçarşı'da yaptığı alışverişle dikkat çekti. Tarihi çarşıdaki bir halı dükkanına giren dünyaca ünlü teknoloji şirketinin yöneticisinin, beğendiği bir halıyı 18 bin dolar karşılığında satın aldığı öğrenildi.

ABD'li teknoloji devi Apple’ın CEO'su Tim Cook, İstanbul ziyareti kapsamında dün kentin tarihi noktalarından Kapalıçarşı'yı da gezdi. Dünyaca ünlü teknoloji şirketinin yöneticisinin burada yaptığı bir alışveriş ise dikkatleri çekti.

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Cook'un Kapalıçarşı'daki bir halı dükkanından beğendiği halıyı 18 bin dolara (Yaklaşık 904 bin TL) satın aldığı ortaya çıktı. Apple CEO'sunun yüksek tutarlı alışverişinde tercih ettiği halının özellikleri, üretim tekniği ve hangi yöreye ait olduğu konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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