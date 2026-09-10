iPhone 18 Türkiye fiyat listesi (TÜM MODELLER) Apple iPhone 18 ne kadar, Türkiye satış fiyatı ne kadar? (iPhone 18 Pro, Pro Max, Duo)

Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için Türkiye fiyatları belli oldu. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulurken, iPhone Duo da farklı depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Peki, Apple iPhone 18 ne kadar, Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 18 Türkiye fiyat listesi haberimizde.

IPHONE 18 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Türkiye’de iPhone 18 Pro ailesi için açıklanan fiyatlar depolama kapasitesine göre değişiyor. iPhone 18 Pro’nun 256 GB modeli 137.999 TL’den başlarken, 512 GB versiyonu 154.999 TL, 1 TB modeli 188.999 TL ve 2 TB modeli 243.999 TL olarak listeleniyor.

iPhone 18 Pro Max tarafında ise 256 GB model 149.999 TL başlangıç fiyatına sahip. 512 GB model 166.999 TL, 1 TB model 200.999 TL ve 2 TB model 255.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Apple’ın Türkiye mağazasında bu fiyatlar doğrulanıyor.

iPhone Duo için verilen Türkiye fiyatları ise 256 GB için 229.999 TL, 512 GB için 246.999 TL, 1 TB için 280.999 TL ve 2 TB için 335.999 TL olarak belirtiliyor.

APPLE IPHONE 18 NE KADAR?

Apple iPhone 18 serisinin fiyatları modele ve depolama kapasitesine göre farklılık gösteriyor. Verilen fiyat listesine göre iPhone 18 Pro 256 GB için başlangıç fiyatı 137.999 TL olurken, iPhone 18 Pro Max 256 GB için başlangıç fiyatı 149.999 TL olarak açıklandı. Apple’ın resmi Türkiye mağazasında da aynı başlangıç fiyatları yer alıyor.

iPhone 18 Pro’nun depolama seçenekleri 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olarak sıralanıyor. Modelin fiyatı depolama kapasitesi yükseldikçe artıyor. 256 GB kapasitedeki iPhone 18 Pro 137.999 TL’den başlarken 2 TB seçeneği 243.999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 18 Pro Max'te de aynı depolama seçenekleri bulunuyor. 256 GB kapasite 149.999 TL’den başlarken 2 TB modelin fiyatı 255.999 TL olarak belirtiliyor. Apple’ın teknik özellikler sayfasında her iki model için de dört farklı kapasite seçeneği doğrulanıyor.

IPHONE 18 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Türkiye satış fiyatları içerisinde iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 149.999 TL olarak öne çıkıyor. Apple’ın açıkladığı fiyat listesine göre her iki model de 256 GB’dan başlayarak 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle sunuluyor.

IPHONE 18 PRO FİYATLARI

256 GB: 137.999 TL

512 GB: 154.999 TL

1 TB: 188.999 TL

2 TB: 243.999 TL

IPHONE 18 PRO MAX FİYATLARI

256 GB: 149.999 TL

512 GB: 166.999 TL

1 TB: 200.999 TL

2 TB: 255.999 TL

IPHONE DUO TÜRKİYE FİYATLARI

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Apple’ın yeni nesil Pro modelleri olarak A20 Pro çip ile geliyor. Apple’ın resmi açıklamasına göre yeni çip 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirildi. 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine yapısı bulunuyor. GPU performansının önceki nesle göre yüzde 40 artırıldığı belirtiliyor.

Her iki modelde de değişken diyaframlı 48 megapiksel Fusion ana kamera bulunuyor. Kamera sisteminde ayrıca 48 megapiksel Fusion ultra geniş açı ve 48 megapiksel Fusion telefoto kamera yer alıyor. Ön kamera ise 18 megapiksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 18 Pro 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6,9 inç Super Retina XDR ekranla geliyor. Her iki modelde de 120 Hz ProMotion teknolojisi bulunuyor. Apple’ın teknik özelliklerinde her iki model için 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleri yer alıyor.

Apple, iPhone 18 Pro serisinde termal performansı da geliştirdi. Yeni nesil buhar odasının yüzey alanının önceki nesil iPhone 17 Pro’daki sisteme kıyasla üç kat büyütüldüğü açıklandı.

Pil tarafında verilen bilgilere göre iPhone 18 Pro 36 saate, iPhone 18 Pro Max ise 45 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Apple ayrıca iPhone 18 Pro’nun yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar hızlı şarj olabildiğini belirtiyor.

DEĞİŞKEN DİYAFRAMLI 48 MP KAMERA

iPhone 18 Pro modellerindeki 48 megapiksel Fusion ana kamera değişken diyafram desteğiyle geliyor. Diyafram seçenekleri ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 ve ƒ/4.0 olarak sıralanıyor. Sistem; 24 megapiksel ve 48 megapiksel çözünürlükte süper yüksek çözünürlüklü fotoğrafları destekliyor.

48 megapiksel Fusion ultra geniş kamera 13 mm odak uzaklığı, ƒ/2.2 diyafram ve 120 derecelik görüş alanı sunuyor. 48 megapiksel Fusion telefoto kamera ise 100 mm odak uzaklığı ve 4 kat optik yakınlaştırma özellikleriyle geliyor.

Kamera sisteminde optik kalitede 2 kat ve 8 kat telefoto seçenekleri ile 40 kata kadar dijital zoom desteği bulunuyor. Pro Controls özelliğiyle diyafram, deklanşör hızı, beyaz dengesi ve görüntüleme histogramı gibi ayarlar üzerinde kontrol sağlanıyor.

A20 PRO ÇİP

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin işlemci tarafındaki en önemli yenilik A20 Pro çip oluyor. Çipte iki süper çekirdek ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan 6 çekirdekli CPU bulunuyor. 7 çekirdekli GPU ise Neural Accelerators özelliğini destekliyor.

A20 Pro içerisinde çift 16 çekirdekli Neural Engine yer alıyor. Apple’ın açıklamasına göre yeni çip 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirildi ve GPU performansı önceki nesle kıyasla yüzde 40'a kadar artırıldı.

DYNAMIC ISLAND YENİLEMESİ

iPhone 18 Pro serisinde Dynamic Island tasarımı da yeniden ele alındı. Daha küçük bir yapıya kavuşan Dynamic Island, aynı anda üç farklı Live Activity gösterebiliyor. Apple, bu tasarımın daha fazla bilgiyi aynı anda görüntülemesine imkan sağladığını belirtiyor.

IPHONE 18 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,3 inç Super Retina XDR, 120 Hz ProMotion

İşlemci: Apple A20 Pro

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB

Arka kamera: 48 MP Fusion ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 48 MP telefoto

Ana kamera: Değişken diyafram

Ön kamera: 18 MP

Batarya: 4056 mAh

İşletim sistemi: iOS 27

Bağlantı ve diğer özellikler: Apple C2 modem, Apple N2 çip, alüminyum gövde ve 5G uydu internet desteği

IPHONE 18 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,9 inç Super Retina XDR, 120 Hz ProMotion

İşlemci: Apple A20 Pro

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB

Arka kamera: 48 MP Fusion ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 48 MP telefoto

Ana kamera: Değişken diyafram

Ön kamera: 18 MP

Batarya: 5391 mAh

İşletim sistemi: iOS 27

Bağlantı ve diğer özellikler: Apple C2 modem, Apple N2 çip, alüminyum gövde ve 5G uydu internet desteği

Apple’ın resmi teknik özelliklerinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve burgonya olmak üzere dört renk seçeneği bulunuyor.

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo, 7,6 inç Super Retina XDR ekranla geliyor. İç ekranın nano-texture özelliği bulunurken, ekran altı FaceTime kamera yalnızca ihtiyaç duyulduğunda görünür hale geliyor.

Türkiye fiyat listesine göre iPhone Duo'nun 256 GB versiyonu 229.999 TL, 512 GB versiyonu 246.999 TL, 1 TB versiyonu 280.999 TL ve 2 TB versiyonu 335.999 TL olarak belirtiliyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişler 12 Eylül saat 15.00’te başlayacak. Modellerin satış tarihi ise 18 Eylül olarak açıklandı. Apple’ın Türkiye sayfasında da aynı ön sipariş ve satış tarihleri yer alıyor.

Bu kapsamda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte farklı depolama seçenekleri için açıklanan fiyatlar da geçerli olacak.