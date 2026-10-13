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Tim Cook, Beijing'de Apple'ın Çin'deki uzun vadeli gelişimine güvendiğini belirtti

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Tim Cook, Beijing'de Apple'ın Çin'deki uzun vadeli gelişimine güvendiğini belirtti
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He Lifeng, Beijing'de Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile görüştü. He, Çin-ABD mutabakatlarının uygulanmasının ekonomilere katkı sağlayacağını, Apple'ın Çin ile işbirliğini derinleştirmesinden memnuniyet duyacağını; Cook ise Apple'ın Çin'deki gelişimine güvendiğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile bir araya geldi.

He pazartesi günkü görüşmede, Çin ve ABD liderleri arasında varılan mutabakatların hayata geçirilmesinin ve saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurulmasının, hem iki ülke ekonomilerinin hem de dünya ekonomisinin istikrarına ve gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. He, bu adımların çok uluslu şirketlere geleceğe yönelik öngörülebilirlik ve elverişli bir iş ortamı sunacağını da söyledi.

He, Apple gibi dünyanın farklı ülkelerinden bilim ve teknoloji şirketlerinin, Çin ile karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini daha da derinleştirmeye devam etmesinden ve Çin'in modernleşmesinin fırsatlarını paylaşmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Cook ise Apple'ın Çin'deki uzun vadeli gelişimine tam güven duyduğunu belirterek, şirketin iş dünyasında iletişim köprüsü görevi üstleneceğini ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimine daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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