iPhone 18 ne zaman çıkacak, tarih açıklandı mı? iPhone 18 lansmanı ne zaman? iPhone 18 katlanabilir mi?

Yeni iPhone modellerini bekleyen kullanıcılar, Apple'ın 2026 lansman takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. iPhone 18 serisinin özellikle Pro modellerinde önemli donanım ve tasarım değişiklikleriyle gelmesi beklenirken, standart modelin satış takviminin farklılaşabileceği öne sürülüyor. Peki, iPhone 18 ne zaman çıkacak, iPhone 18 serisi ne zaman tanıtılacak? İşte yeni iPhone modelleriyle ilgili öne çıkan bilgiler...

İPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK TARİH AÇIKLANDI MI?

Apple'ın yeni iPhone modelleri için hazırladığı lansman takvimi teknoloji dünyasının en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Eylül 2026 döneminde tanıtılması beklenirken, standart iPhone 18'in ise Pro modellerinden farklı bir takvimle kullanıcıların karşısına çıkabileceği konuşuluyor.

Apple'ın etkinlik tarihiyle ilgili duyurusunun ardından yeni modellerin ne zaman tanıtılacağına ilişkin beklentiler de netleşmeye başladı. Serinin satış tarihleri ve Türkiye fiyatları konusunda ise resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

İPHONE 18 SERİSİNİN LANSMANI NE ZAMAN?

iPhone 18 serisinin lansmanı için 9 Eylül 2026 tarihi öne çıkıyor. Etkinlikte özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tanıtılması beklenirken, standart iPhone 18'in farklı bir dönemde piyasaya sunulabileceği iddia ediliyor.

Yeni iPhone ailesinin tanıtımında performans, kamera ve ekran teknolojilerindeki yeniliklerin öne çıkması bekleniyor. Ancak modellerin kesin teknik özellikleri ve tüm satış detayları Apple tarafından resmi olarak açıklanmadan kesinlik kazanmış olmayacak.

İPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

DAHA KÜÇÜK DYNAMIC ISLAND BEKLENTİSİ

iPhone 18 Pro Max'in tasarımında mevcut iPhone çizgisinin korunması ancak ekran tarafında dikkat çekici bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Bu noktada en çok konuşulan yeniliklerden biri Dynamic Island'ın daha küçük bir yapıya kavuşması.

Face ID teknolojisine ait bazı bileşenlerin ekran altına taşınabileceği yönündeki iddialar, ekranın üst kısmındaki alanın küçülebileceği beklentisini güçlendiriyor. Böyle bir değişiklik gerçekleşirse iPhone 18 Pro Max'in ekran-gövde oranında da iyileşme yaşanabilir.

KAMERA TARAFINDA DEĞİŞKEN DİYAFRAM İDDİASI

Yeni iPhone modelinde kamera sistemine yönelik en dikkat çekici iddialardan biri değişken diyafram teknolojisi. Ana kamerada kullanılabileceği öne sürülen bu sistemin, sensöre ulaşan ışığın kontrol edilmesine imkan tanıması bekleniyor.

Değişken diyafram teknolojisinin fotoğraf çekimlerinde ışık yönetimi ve alan derinliği açısından kullanıcılara daha fazla kontrol sunabileceği belirtiliyor. Ancak bu özelliğin Apple tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadığı unutulmamalı.

A20 PRO İŞLEMCİ VE 12 GB RAM BEKLENTİSİ

iPhone 18 Pro Max'in performans tarafında Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alacağı yönündeki iddialar dikkat çekiyor. İşlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilebileceği ve bunun performans ile enerji verimliliği açısından önemli kazanımlar sağlayabileceği öne sürülüyor.

RAM kapasitesinin ise 12 GB seviyesine çıkarılabileceği iddia ediliyor. Depolama seçeneklerinde de 256 GB'tan başlayıp 2 TB'a kadar uzanan alternatiflerin sunulabileceği konuşuluyor.

İPHONE 18 PRO MAX RENKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone 18 Pro Max'in renk seçenekleriyle ilgili iddialar da kullanıcıların ilgisini çekiyor. Yeni model için özellikle Koyu Kiraz (Dark Cherry) adı verilen rengin öne çıktığı belirtiliyor.

Koyu kırmızı ve mor arasında bir tona sahip olması beklenen bu seçeneğin yanı sıra Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş renklerin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Ancak Apple'ın resmi renk seçeneklerini lansman sırasında açıklaması bekleniyor.

İPHONE 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 18 Pro Max'in fiyatı konusunda henüz Apple tarafından resmi bir rakam açıklanmış değil. ABD başlangıç fiyatının yaklaşık 1.199 dolar seviyesinde olabileceği yönünde beklentiler bulunuyor.

Türkiye satış fiyatı ise kur, vergiler ve Apple'ın bölgesel fiyatlandırma politikası gibi unsurlara bağlı olarak şekillenecek. Bu nedenle iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatı için resmi satış duyurusunun beklenmesi gerekiyor.

iPhone 18 ailesiyle ilgili beklentilerin merkezinde yeni işlemci, geliştirilmiş kamera sistemi ve tasarım değişiklikleri bulunuyor. Özellikle iPhone 18 Pro Max için daha küçük Dynamic Island, değişken diyaframlı ana kamera ve 12 GB RAM gibi özellikler öne çıkarken, serinin kesin teknik özellikleri ve fiyatları Apple'ın resmi tanıtımıyla netlik kazanacak.