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Apple iOS 27, CarPlay'e Yenilik Getirdi: Bazı Özellikler Araç Desteğine Bağlı

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Apple iOS 27, CarPlay'e Yenilik Getirdi: Bazı Özellikler Araç Desteğine Bağlı
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iOS 27 ile CarPlay arayüzüne gelen yeniliklerden bazıları tüm araçlarda çalışırken, ileri düzey özellikler için otomobil üreticilerinin ek yazılım desteği gerekiyor.

Apple'ın iOS 27 güncellemesi, CarPlay arayüzü için uzun süredir beklenen kapsamlı yenilikleri getirdi. Ancak güncellemeyle sunulan bazı işlevlerin çalışması yalnızca iPhone modeline değil, kullanılan aracın donanım ve yazılım desteğine de bağlı.

Kullanıcılar özelleştirilebilir widget'lar ve gelişmiş ses denetimleri gibi birçok yeniliğe hemen erişebiliyor. Video oynatma ve entegre rota paylaşımı gibi ileri düzey özellikler ise otomobil üreticilerinin ek yazılım desteği sunmasını bekliyor.

TÜM ARAÇLARDA ERİŞİLEBİLİR ÖZELLİKLER

Kaynak: Haber Merkezi
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