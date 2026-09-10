Apple'dan lansman sonrası sürpriz karar! Eski iPhone'lara zam geldi

Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştirdiği "Surprise and Shine" etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo tanıtıldı. Ancak yeni cihazların özellikleri kadar etkinlik sonrasında Apple'ın internet mağazasında yaptığı fiyat değişiklikleri de dış basının gündemine oturdu.

Apple, yeni modellerin tanıtılmasının ardından halen satışta bulunan eski iPhone modellerinin ABD fiyatlarını artırdı. Herhangi bir donanım yeniliği almayan dört modelin başlangıç fiyatlarına 100'er dolar zam geldi.

Yeni fiyatlar şöyle oldu:

- iPhone 17e: 599 dolardan 699 dolara

- iPhone 16: 699 dolardan 799 dolara

- iPhone 17: 799 dolardan 899 dolara

- iPhone Air: 999 dolardan 1.099 dolara

Böylece iPhone Air'ın başlangıç fiyatı da 1.000 dolar sınırının üzerine çıktı.

YENİ MODEL GELDİ, ESKİSİ UCUZLAMAK YERİNE PAHALANDI

Apple'ın kararı, şirketin geçmiş yıllardaki fiyatlandırma düzeninden ayrılması nedeniyle dikkat çekti. Yeni nesil iPhone'ların piyasaya çıkmasının ardından eski modellerin daha uygun fiyatlı seçeneklere dönüşmesine alışılmışken bu kez halen satışta olan cihazların fiyatları yukarı çekildi. The Washington Post da kararı, Apple'ın olağan fiyatlandırma düzenine ters düşen bir gelişme olarak değerlendirdi.

IPHONE 17 PRO VE PRO MAX SATIŞTAN KALDIRILDI

Apple fiyat değişikliğinin yanı sıra ürün gamında da düzenlemeye gitti. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in tanıtılmasıyla birlikte iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in Apple tarafından doğrudan satışı sonlandırıldı.

Yeni iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.299 dolar olarak açıklandı. Her iki yeni Pro model de geçen yılki muadillerinin başlangıç fiyatlarından 100 dolar daha pahalı.

ZAMLARIN ARKASINDA YAPAY ZEKA ETKİSİ

Fiyat artışlarının arkasındaki önemli başlıklardan biri olarak bellek ve depolama çiplerinin yükselen maliyetleri gösteriliyor. Yapay zeka altyapısı ve veri merkezi yatırımlarındaki hızlı büyüme, bu bileşenlere yönelik talebi artırırken küresel tedarik üzerinde de baskı oluşturuyor.

Apple'ın eski CEO'su Tim Cook da daha önce bellek maliyetlerindeki artışın şirket üzerindeki etkisine dikkat çekmiş ve yaşanan kıtlığı son derece sıra dışı bir durum olarak nitelendirmişti.

APPLE'IN FİYAT LİSTESİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Son değişikliklerle Apple'ın ABD'deki iPhone fiyat basamakları iPhone 17e için 699 dolardan başlayıp yeni katlanabilir iPhone Duo'da 1.999 dolara kadar çıkıyor. iPhone 18 Pro 1.199 dolar, Pro Max ise 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla konumlandırıldı.