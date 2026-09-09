Apple'ın yeni iPhone modellerine ilişkin lansman etkinliği için geri sayım başladı. Kullanıcıların merakla beklediği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor. Yeni modellerle ilgili özellikle kamera, ekran, batarya ve tasarım tarafındaki değişiklikler gündemde bulunuyor. Peki, Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? iphone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Türkiye satış fiyatı ne kadar? Detaylar...

APPLE LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 Apple lansmanı, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Etkinliğin odağında yeni iPhone modellerinin yer alması beklenirken, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in de bu etkinlik kapsamında duyurulması öngörülüyor. Kullanıcıların merak ettiği yeni modellerin özellikleri, renk seçenekleri ve satış sürecine ilişkin ayrıntıların lansmanla birlikte netleşmesi bekleniyor.

IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Standart iPhone 18 modeli için ise Pro serisinden farklı bir takvim gündeme geliyor. Verilen bilgilere göre Apple'ın standart iPhone 18'i 2027'nin ilk yarısında tanıtabileceği belirtiliyor.

Standart iPhone 18'in teknik özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri konusunda şu aşamada resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle modelle ilgili verilen bilgiler beklenti ve iddialarla sınırlı durumda.

IPHONE 18 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye satış fiyatları henüz Apple tarafından açıklanmış değil. Lansman öncesinde yurt dışı kaynaklı fiyat iddialarında iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 1.210 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise yaklaşık 1.320 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulabileceği öne sürülüyor.

Türkiye fiyatlarının ise Apple'ın resmi duyurusuyla netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle söz konusu rakamlar şu aşamada tahmin olarak değerlendiriliyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin 9 Eylül 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından modellerin kısa süre içerisinde ön siparişe açılması ve satışa sunulması öngörülüyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Türkiye'deki satış tarihi ise Apple'ın yapacağı açıklamayla kesinleşecek.

IPHONE 18 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Standart iPhone 18 modelinin Pro serisinden ayrı bir takvimle satışa çıkabileceği belirtiliyor. Güncel iddialara göre standart iPhone 18'in 2027'nin ilk yarısında tanıtılabileceği ifade ediliyor.

Verilen bilgiler kapsamında standart iPhone 18 için öne çıkan beklenen özellikler arasında 6,9 inç LTPO OLED ekran, A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM bulunuyor. Depolama seçeneklerinin ise 256 GB ile 2 TB arasında olması bekleniyor.

Model için verilen başlangıç fiyatı tahmini 1.199 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak bu özelliklerin ve fiyat bilgisinin şu aşamada resmi olarak açıklanmadığı belirtiliyor.

Standart iPhone 18 için verilen beklentiler kapsamında öne çıkan bilgiler şöyle sıralanıyor:

Çıkış tarihi: Eylül 2026 olarak belirtiliyor.

Başlangıç fiyatı: 1.199 dolar

Ekran: 6,9 inç LTPO OLED

İşlemci: A20 Pro (2nm)

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB - 2 TB

Bu bilgilerin lansman öncesi beklentiler kapsamında değerlendirildiği ve resmi teknik özelliklerin Apple tarafından açıklanmadığı belirtiliyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için verilen sızıntılarda yeni nesil A20 Pro işlemci öne çıkıyor. Modellerde ekran boyutlarının korunması ve 6,3 inç ile 6,9 inç seçeneklerinin devam etmesi bekleniyor.

Kamera tarafında ise değişken diyafram teknolojisine geçiş yapılabileceği iddia ediliyor. Bunun yanında ekran ve ön kamera tasarımında da bazı değişikliklerin gündemde olduğu belirtiliyor.

Yeni modellerin özellikle kamera, ekran, batarya ve tasarım tarafında bazı yeniliklerle gelmesi beklenirken, bu ayrıntıların lansman öncesindeki bilgiler kapsamında olduğu aktarılıyor.