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Apple'da 15 yıl sonra bir ilk! Lansmanda tüm gözler onun üzerindeydi

Apple'da 15 yıl sonra bir ilk! Lansmanda tüm gözler onun üzerindeydi
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Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, görevi Tim Cook'tan devralmasının ardından ilk kez şirketin büyük ürün lansmanını yönetti. iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Duo'nun tanıtıldığı etkinlik, Apple'da yeni dönemin ilk büyük lansmanı oldu.

Apple'ın 9 Eylül'de düzenlediği büyük lansman yalnızca yeni ürünlerle değil, şirketin tepesindeki tarihi değişimle de dikkat çekti. 1 Eylül 2026 itibarıyla Ceo'luk koltuğunu Tim Cook'tan devralan John Ternus, Apple'ın yıllık ürün etkinliğini ilk kez şirketin Ceo'su olarak yönetti.

TIM COOK SAHNEYİ TERNUS'A BIRAKTI

Etkinliğin açılışında Tim Cook da kısa süreliğine göründü. Sinematik girişin ardından Cook, odağı halefi John Ternus'a bıraktı. Böylece 15 yıl boyunca Apple'ın Ceo'luğunu yapan Cook'un ardından şirketin yeni lideri ilk büyük lansmanında izleyicilerin karşısına çıktı.

APPLE SAHNELERİNE YABANCI DEĞİL

Ternus'un Apple etkinliklerinde görünmesi aslında bir ilk değil. Uzun yıllar şirketin donanım tarafında görev yapan Ternus, daha önce de ürün tanıtımlarında kamera karşısına geçmişti. Ancak 9 Eylül etkinliği, CEO sıfatıyla yönettiği ilk Apple lansmanı olarak kayıtlara geçti.

İLK LANSMANINDA iPHONE DUO'YU TANITTI

Yeni CEO'nun ilk büyük etkinliği Apple açısından önemli ürünlere de sahne oldu. Şirket iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Ternus böylece Apple'ın katlanabilir telefon pazarına giriş yaptığı lansmanın başındaki isim oldu.

JOHN TERNUS KİMDİR?

Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, şirketin dışından gelen bir yönetici değil; kariyerinin büyük bölümünü Apple'ın donanım tarafında geçiren bir mühendis. Pennsylvania Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi alan Ternus, Virtual Research Systems'ta çalıştıktan sonra 2001 yılında Apple'ın ürün tasarım ekibine katıldı. 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcılığına, 2021'de ise Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine yükseldi.

Yaklaşık 25 yıllık Apple kariyerinde iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods gibi şirketin en önemli ürünlerinin donanım çalışmalarında yöneticilik yapan Ternus, Apple'ın kendi işlemcilerine geçiş sürecinde de önemli rol üstlendi. 1 Eylül 2026'da Tim Cook'un yerine CEO olan Ternus, aynı zamanda Apple'ın yönetim kuruluna katıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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