iPhone Duo yurt dışı fiyatları ne kadar? (TÜM ÜLKELER)

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Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği ilk katlanabilir akıllı telefon modeli iPhone Duo’yu 9 Eylül’de düzenlediği etkinlikle resmi olarak tanıttı. Şirketin katlanabilir cihaz pazarına adım attığı bu ilk model, sunduğu donanım özelliklerinin yanı sıra küresel pazardaki fiyatlandırma stratejisiyle de geniş yankı uyandırdı. Resmî mağaza fiyatları aynı depolama kapasitesi üzerinden karşılaştırıldığında, dünya genelinde en düşük etiket ABD’de görülürken, liste başındaki en yüksek etiket ise Türkiye’de yer alıyor. Peki, iPhone Duo yurt dışı fiyatları ne kadar? Detaylar...

IPHONE DUO YURT DIŞI FİYATLARI NE KADAR? (TÜM ÜLKELER)

Apple’ın yeni nesil katlanabilir modeli için belirlenen yurt dışı satış fiyatları, ülkelerin yerel para birimleri, vergi politikaları ve döviz kurlarına göre belirgin farklılıklar gösteriyor. Karşılaştırmalar, tüm ülkelerde cihazın başlangıç modeli olan iPhone Duo 256 GB versiyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yerel para birimleri üzerinden belirlenen etiketlerin ABD doları karşılıkları güncel çapraz kurlar esas alınarak hesaplanmış ve rakamlar en yakın dolara yuvarlanmıştır.

Resmî mağaza verilerine dayanarak hazırlanan 25 ülkelik küresel fiyat listesi madde madde şu şekildedir:

ABD: 1.999 dolar (Dolar Karşılığı: 1.999 dolar)

Kanada: 2.999 Kanada doları (Dolar Karşılığı: 2.173 dolar - ABD'ye göre fark: %8,7)

Hong Kong: 17.499 Hong Kong doları (Dolar Karşılığı: 2.231 dolar - ABD'ye göre fark: %11,6)

Birleşik Arap Emirlikleri: 8.499 dirhem (Dolar Karşılığı: 2.314 dolar - ABD'ye göre fark: %15,8)

Malezya: 9.499 ringgit (Dolar Karşılığı: 2.336 dolar - ABD'ye göre fark: %16,9)

Japonya: 364.800 yen (Dolar Karşılığı: 2.376 dolar - ABD'ye göre fark: %18,9)

Tayvan: 74.900 Tayvan doları (Dolar Karşılığı: 2.378 dolar - ABD'ye göre fark: %19,0)

Çin: 15.999 yuan (Dolar Karşılığı: 2.386 dolar - ABD'ye göre fark: %19,4)

Tayland: 79.900 baht (Dolar Karşılığı: 2.428 dolar - ABD'ye göre fark: %21,5)

Singapur: 3.099 Singapur doları (Dolar Karşılığı: 2.452 dolar - ABD'ye göre fark: %22,7)

Güney Kore: 3.290.000 won (Dolar Karşılığı: 2.456 dolar - ABD'ye göre fark: %22,9)

İsviçre: 1.999 İsviçre frangı (Dolar Karşılığı: 2.468 dolar - ABD'ye göre fark: %23,5)

Avustralya: 3.499 Avustralya doları (Dolar Karşılığı: 2.526 dolar - ABD'ye göre fark: %26,4)

Suudi Arabistan: 9.499 riyal (Dolar Karşılığı: 2.530 dolar - ABD'ye göre fark: %26,6)

Almanya: 2.299 euro (Dolar Karşılığı: 2.676 dolar - ABD'ye göre fark: %33,9)

Şili: 2.499.990 Şili pesosu (Dolar Karşılığı: 2.696 dolar - ABD'ye göre fark: %34,9)

Birleşik Krallık: 1.999 sterlin (Dolar Karşılığı: 2.711 dolar - ABD'ye göre fark: %35,6)

Belçika: 2.339 euro (Dolar Karşılığı: 2.723 dolar - ABD'ye göre fark: %36,2)

Fransa: 2.339 euro (Dolar Karşılığı: 2.723 dolar - ABD'ye göre fark: %36,2)

Hollanda: 2.339 euro (Dolar Karşılığı: 2.723 dolar - ABD'ye göre fark: %36,2)

İspanya: 2.339 euro (Dolar Karşılığı: 2.723 dolar - ABD'ye göre fark: %36,2)

Meksika: 47.999 Meksika pesosu (Dolar Karşılığı: 2.843 dolar - ABD'ye göre fark: %42,2)

Hindistan: 299.900 rupi (Dolar Karşılığı: 3.153 dolar - ABD'ye göre fark: %57,7)

Brezilya: 21.999 real (Dolar Karşılığı: 4.311 dolar - ABD'ye göre fark: %115,7)

Türkiye : 229.999 TL (Dolar Karşılığı: 4.744 dolar - ABD'ye göre fark: %137,3)

TÜRKİYE’DE 229 BİN 999 TL’DEN BAŞLIYOR

Apple Türkiye tarafından açıklanan resmi verilere göre, iPhone Duo’nun ülkemizdeki satış fiyatları depolama kapasitelerine göre belirlenmiştir. Cihazın başlangıç modeli olan 256 GB depolama seçeneğinin fiyatı 229 bin 999 TL olarak duyurulmuştur.

Farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden depolama seçeneklerinin satış etiketleri şu şekildedir:

iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL

Tüketiciler için resmi takvim de netleşmiştir. iPhone Duo için Türkiye’deki ön sipariş süreci 16 Ekim saat 15.00 itibarıyla başlamaktadır. Ön sipariş döneminin ardından cihazın genel satış tarihi ve mağaza teslimatları 23 Ekim olarak belirlenmiştir.