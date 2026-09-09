Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? iphone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu?

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için geri sayım sürüyor. Lansmanda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'e ilişkin ayrıntıların paylaşılması beklenirken, yeni modellerin tasarımından kamera özelliklerine, ekran teknolojisinden batarya performansına kadar birçok detay araştırılıyor.

APPLE LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple'ın resmi açıklamasına göre 2026 Apple lansmanı, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte yeni iPhone modellerinin yanı sıra Apple'ın diğer ürün ve teknolojilerine ilişkin duyuruların da yapılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in özellikleri, renk seçenekleri ve satış takvimine ilişkin detayların lansman sırasında netleşmesi bekleniyor.

IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın standart iPhone 18 modeli için Pro serisinden farklı bir lansman takvimi uygulayabileceği öne sürülüyor. Güncel beklentilere göre standart iPhone 18'in 2027 yılının ilk yarısında tanıtılması gündemde bulunuyor.

Standart modelin çıkış tarihi, teknik özellikleri ve satış fiyatına ilişkin detayların ise Apple'ın resmi açıklamalarıyla kesinleşmesi bekleniyor.

IPHONE 18 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye satış fiyatları henüz Apple tarafından açıklanmadı. Lansman öncesinde ortaya atılan iddialarda iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 1.210 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise yaklaşık 1.320 dolar başlangıç fiyatına sahip olabileceği öne sürülüyor.

Söz konusu rakamlar resmi fiyat olarak değerlendirilmezken, Türkiye fiyatlarının Apple'ın Türkiye'deki resmi satış duyurusuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in 9 Eylül 2026'da düzenlenecek lansmanda tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından ön sipariş ve satış takviminin açıklanması beklenirken, Türkiye'deki satış tarihi için Apple'ın duyurusu takip edilecek.

Yeni modellerin hangi ülkelerde ne zaman satışa sunulacağına ilişkin ayrıntıların lansman sırasında paylaşılması bekleniyor.

IPHONE 18 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Standart iPhone 18 modelinin Pro serisinden ayrı bir takvimle tanıtılacağına ilişkin beklentiler bulunuyor. Lansman öncesindeki iddialarda model için 6,9 inç LTPO OLED ekran, A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM gibi özellikler öne çıkıyor. Depolama seçeneklerinin ise 256 GB ile 2 TB arasında olabileceği belirtiliyor.

Standart iPhone 18 için konuşulan başlangıç fiyatı ise yaklaşık 1.199 dolar seviyesinde. Ancak teknik özellikler ve fiyat konusunda Apple tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmadığından, bu bilgilerin lansman öncesi beklentiler kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.

Standart iPhone 18 için gündeme gelen özellikler şöyle sıralanıyor:

Çıkış tarihi: 2027'nin ilk yarısı

Başlangıç fiyatı: 1.199 dolar

Ekran: 6,9 inç LTPO OLED

İşlemci: A20 Pro (2nm)

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB - 2 TB

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max hakkında ortaya atılan iddialarda yeni nesil A20 Pro işlemci dikkat çekiyor. Ekran boyutlarında ise 6,3 inç ve 6,9 inç seçeneklerinin korunabileceği öne sürülüyor.

Kamera tarafında değişken diyafram teknolojisinin kullanılabileceği iddia edilirken, ekran ve ön kamera tasarımında da yenilikler bekleniyor. Yeni modellerde kamera, ekran, batarya ve tasarım alanlarında çeşitli geliştirmeler yapılabileceği belirtiliyor.

Lansman öncesinde gündeme gelen bu özelliklerin kesinleşmesi ise Apple'ın resmi tanıtımıyla birlikte olacak.