Yeni iPhone'da o tuşu aramayın! Apple radikal bir karar aldı

Apple, 9 Eylül'de düzenlediği lansmanda ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Katlanabilir tasarımı, 7,6 inçlik iç ekranı, A20 Pro işlemcisi ve Touch ID desteğiyle dikkat çeken cihazın teknik özelliklerinde kullanıcıların günlük alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek bir değişiklik de bulunuyor.

EYLEM DÜĞMESİ iPHONE DUO'DA YOK

Apple'ın iPhone Duo için açıkladığı dış kontroller arasında ses açma-kısma düğmeleri, Kamera Denetimi ve yan düğme bulunuyor. Ancak iPhone kullanıcılarının son yıllarda alıştığı Eylem düğmesi cihazda yer almıyor.

Apple, Eylem düğmesini ilk olarak 2023 yılında iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde kullanıma sunmuştu. Özelleştirilebilir yapıdaki düğme daha sonra yeni iPhone modellerinde de kullanılmaya başlanmıştı.

TEK TUŞLA BİRDEN FAZLA İŞLEM YAPILIYORDU

Eylem düğmesi, klasik sessize alma anahtarının yerini almasının yanı sıra kullanıcıların farklı özelliklere tek dokunuşla erişmesini sağlıyor.

Kullanıcılar bu düğmeyi sessiz moda geçme, Odak modunu açma, el fenerini çalıştırma, sesli not kaydetme veya belirlenen bir kestirmeyi çalıştırma gibi farklı işlevler için ayarlayabiliyor.

iPhone Duo kullanıcıları ise bu fiziksel kısayoldan yararlanamayacak.

SESSİZE ALMA ANAHTARI DA BULUNMUYOR

Duo'daki değişiklik Eylem düğmesiyle sınırlı değil. Cihazda, yıllarca iPhone'ların ayırt edici özelliklerinden biri olan fiziksel sessize alma anahtarı da bulunmuyor.

Böylece kullanıcılar telefonu sessize almak için fiziksel bir sessize alma anahtarından veya Eylem düğmesinden yararlanamayacak. Sessiz moda Denetim Merkezi üzerinden geçilebilecek.

KAMERA DENETİMİ KORUNDU

Apple, iPhone Duo'daki tüm fiziksel kontrolleri kaldırmadı. Şirket, son nesil iPhone'larda kullandığı Kamera Denetimi'ne katlanabilir modelinde de yer verdi.

Bu kontrol üzerinden kamera uygulamasına hızlı erişimin yanı sıra çekim sırasında farklı kamera ayarlarını yönetmek mümkün olacak.

YAN DÜĞMEYE TOUCH ID GELDİ

Apple'ın Duo'daki en önemli değişikliklerinden biri ise biyometrik doğrulama tarafında yaşandı. Şirket, cihazda Face ID yerine Touch ID'ye yer verdi.

Parmak izi okuyucu doğrudan telefonun yan düğmesine entegre edildi. Böylece kullanıcılar cihazın kilidini yan taraftaki düğmeye parmaklarını dokundurarak açabilecek.

iPhone Duo'nun fiziksel kontrol düzeni böylece ses düğmeleri, Touch ID bulunan yan düğme ve Kamera Denetimi etrafında şekilleniyor.

APPLE NEDEN KALDIRDI?

Apple, Eylem düğmesinin iPhone Duo'da neden bulunmadığı konusunda özel bir açıklama yapmadı. Bu nedenle kararın katlanabilir tasarımdan, cihazın iç yerleşiminden veya Apple'ın farklı bir kullanım tercihinden kaynaklandığına yönelik değerlendirmeler henüz doğrulanmış değil. Kesin olan ise Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unda, kullanıcıların son yıllarda alışmaya başladığı Eylem düğmesinden vazgeçmiş olması.

TÜRKİYE FİYATI 229 BİN 999 TL'DEN BAŞLIYOR

iPhone Duo, Türkiye'de dört farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Apple'ın açıkladığı fiyatlara göre 256 GB'lık başlangıç modeli 229 bin 999 TL, 512 GB'lık model 246 bin 999 TL, 1 TB'lık model 280 bin 999 TL, 2 TB'lık en üst model ise 335 bin 999 TL olacak.

Telefon Türkiye'de 16 Ekim saat 15.00'te ön siparişe açılacak, 23 Ekim'de ise satışa çıkacak.

iPHONE DUO TÜRKİYE FİYATLARI

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL