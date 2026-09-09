Apple lansmanı nereden izlenir, hangi kanalda verilecek?

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği sonbahar etkinliği için geri sayımı tamamladı. Apple Park'ta düzenlenecek özel lansmanda şirketin yeni ürün ailesi tanıtılacak.

APPLE LANSMANINDA NELER TANITILACAK?

Gecenin en dikkat çekici ürününün Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone olması bekleniyor. Reuters, Apple'ın etkinlikte pahalı bir katlanabilir iPhone tanıtmasının beklendiğini aktarırken, Bloomberg cihazın yaklaşık 2 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olabileceğini bildiriyor. Apple, bu adımla Samsung, Google ve Motorola gibi rakiplerinin yıllardır yer aldığı katlanabilir telefon pazarına ilk kez girmiş olacak. Reuters'a konuşan analistler, şirketin pazara geç girmesine rağmen menteşe dayanıklılığı ve ekranın katlanma noktasındaki izi azaltma gibi konulara odaklandığını aktarıyor.

Etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Dış basındaki bilgilere göre yeni Pro modellerinde daha büyük bataryalar, daha küçük Dynamic Island ve değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir kamera sistemi gündemde; ancak bu detaylar Apple tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu yıl standart iPhone 18'in ise bu akşamki etkinlikte tanıtılmayabileceği, daha uygun fiyatlı modelin lansmanının 2027'nin ilkbaharına bırakılabileceği konuşuluyor. Küresel bellek çipi sıkıntısının yeni iPhone'ların fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği de AP ve Reuters tarafından aktarılıyor. Lansmanın yalnızca iPhone'larla sınırlı kalmaması, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerinin de sahneye çıkması bekleniyor; Series 12'de seramik kasa seçeneğinin geri dönebileceği ve sağlık takibi tarafında yeniliklerin gelebileceği belirtiliyor. Bir diğer olası ürün ise güncellenmiş bir çip ve yeni sağlık sensörleriyle gelmesi beklenen AirPods 5; kameralı AirPods modelinin ise 2027'den önce piyasaya çıkması beklenmiyor.

APPLE LANSMANI SAAT KAÇTA?

Apple'ın özel etkinliği bu akşam Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Şirketin "Surprise and shine" sloganıyla duyurduğu lansman Apple Park'ta gerçekleştirilecek ve Apple'ın Türkiye'deki resmi internet sitesi de etkinliğin bugün saat 20.00'de başlayacağını doğruluyor.

Bu akşamki lansmanı farklı kılan bir diğer detay ise yönetim değişikliği. Etkinlik, John Ternus'un Tim Cook'un ardından CEO koltuğuna geçmesinden sonra gerçekleştirilecek ilk büyük Apple lansmanı olacak. AP'ye göre Ternus, görevi 1 Eylül'de Cook'tan devraldı. Reuters, etkinliğin Ternus'un Apple'ın geleceğine ilişkin kamuoyu önündeki ilk kapsamlı sınavlarından biri olacağına dikkat çekiyor; özellikle şirketin ilk katlanabilir telefonuyla yeni bir ürün kategorisine girecek olması nedeniyle gözler hem yeni cihazlarda hem de Ternus'un vereceği mesajlarda olacak.

APPLE LANSMANI NEREDEN İZLENİR?

Apple, lansmanın şirketin internet sitesi ve Apple TV üzerinden canlı izlenebileceğini açıkladı. Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak etkinlik, bu iki mecra üzerinden dünya genelindeki takipçilere ulaştırılacak.

Apple'ın geliştirici sayfasına göre etkinlik ayrıca YouTube üzerinden de canlı yayınlanacak. Böylelikle izleyiciler, Apple Park'taki lansmanı şirketin kendi platformlarının yanı sıra YouTube üzerinden de takip edebilecek.