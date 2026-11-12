Trump, istifa eden Nvidia CEO'su Jensen Huang yerine Tim Cook'u önerdi

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NEW ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yerine Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Huang'ın "harika" işler yaptığını ifade eden Trump, "Jensen Huang istifa ettiğine göre, onun yerini alabilecek tek bir kişi var, Apple'dan Tim Cook. Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirmişti.

Nvidia'nın başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği belirtilmişti.

Huang'ın istifası, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından gelmişti.???????

Kaynak: AA