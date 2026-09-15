APPLE TV DİZİLERİ (TÜM DİZİ VE FİLMLER) Apple TV'de hangi diziler ve filmler var?

Apple TV kataloğunda farklı türlere hitap eden dizi, film, belgesel ile çocuk ve aile yapımları bulunuyor. Platformda her hafta yeni içerikler yer alırken Apple Original yapımlar da kataloğun önemli bölümünü oluşturuyor. Peki, Apple TV'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizde.

APPLE TV’DE HANGİ DİZİLER VE FİLMLER VAR?

Apple’ın Türkiye için öne çıkardığı yapımlar arasında Emmy ödüllü The Studio ve Ted Lasso, bilim kurgu türündeki Severance ile Apple’ın en çok izlenen dizisi olarak tanımladığı Pluribus bulunuyor.

Film tarafında ise CODA ve F1 öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor. Apple’ın verdiği bilgilere göre CODA, En İyi Film Oscar’ını kazanırken F1, Oscar ödüllü yapımlar arasında bulunuyor ve Apple tarafından tüm zamanların en yüksek gişe gelirine ulaşan spor filmi olarak tanımlanıyor.

Apple TV, 1 Kasım 2019'da yayın hayatına başladı. Apple’ın açıklamalarına göre Apple Original imzalı filmler, belgeseller ve diziler bugüne kadar yüzlerce ödül kazandı ve binlerce ödüle aday gösterildi.

APPLE TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Apple TV'de drama ve komedi türlerinin yanı sıra bilim kurgu türünde diziler de bulunuyor. Kullanıcıların erişebileceği yapımlar arasında Apple’ın özellikle öne çıkardığı The Studio, Ted Lasso, Severance ve Pluribus yer alıyor.

THE STUDIO

The Studio, Apple’ın öne çıkardığı ve Emmy ödülleriyle dikkat çeken komedi yapımları arasında bulunuyor. Dizi, Apple Original içerikleri arasında yer alıyor. Apple, The Studio’yu Emmy ödüllü yapımlarından biri olarak gösteriyor.

TED LASSO

Ted Lasso, Apple TV kataloğundaki öne çıkan komedi dizilerinden biri. Apple tarafından çok sayıda Emmy Ödülü kazanan yapımlar arasında gösterilen dizi, platformun öne çıkan Apple Original içerikleri arasında bulunuyor.

SEVERANCE

Severance, Apple TV'de yer alan bilim kurgu dizilerinden biri. Apple tarafından dünya çapında kültürel fenomene dönüşen yapımlardan biri olarak tanımlanan dizi, platformun öne çıkan içerikleri arasında bulunuyor.

PLURIBUS

Pluribus, Apple'ın en çok izlenen dizisi olarak tanımladığı yapımlar arasında yer alıyor. Dizi, Apple’ın Türkiye duyurusunda öne çıkardığı içeriklerden biri olarak gösteriliyor.

Apple TV kataloğunda bunların yanı sıra farklı türlerde dizi içerikleri de bulunuyor. Apple’ın 2026 yılında yaptığı açıklamalarda Slow Horses, Your Friends & Neighbors, Foundation, The Morning Show, Monarch: Legacy of Monsters, Palm Royale ve Smoke gibi Apple Original yapımlarının da öne çıktığı görülüyor.

APPLE TV'DE HANGİ FİLMLER VAR?

Apple TV kataloğunda uzun metrajlı filmlerin yanı sıra belgeseller ile çocuk ve ailelere yönelik programlar da bulunuyor. Apple’ın Türkiye duyurusunda özellikle CODA ve F1 filmleri öne çıkarılıyor.

CODA

CODA, Apple TV kataloğundaki öne çıkan filmlerden biri. Yapım, En İyi Film Oscar’ını kazanan film olarak Apple tarafından özellikle belirtiliyor.

F1

F1 de Apple’ın Türkiye duyurusunda öne çıkardığı filmler arasında yer alıyor. Apple, Oscar ödüllü yapımı tüm zamanların en yüksek gişe gelirine ulaşan spor filmi olarak tanımlıyor.

Apple TV'nin film kataloğu yalnızca bu iki yapımla sınırlı değil. Platformda uzun metrajlı filmler, belgeseller ve çocuklarla ailelere yönelik içerikler de yer alıyor. Apple TV'nin içerik yapısı içerisinde Apple Original imzalı yapımlar önemli bir bölüm oluşturuyor.

APPLE TV İÇERİKLERİNE HANGİ CİHAZLARDAN ERİŞİLEBİLİR?

Apple TV içerikleri iPhone, iPad, Apple TV 4K ve Mac'in yanı sıra desteklenen akıllı televizyonlar ile oyun konsollarından da izlenebiliyor. İçeriklere Apple TV uygulaması üzerinden veya tv.apple.com adresinden erişilebiliyor.

Apple'ın verdiği bilgilere göre platform bir milyardan fazla ekranda erişilebilir durumda. Apple TV uygulamasının güncel sürümlerinde içerik keşfini kolaylaştıran özellikler de bulunuyor.

APPLE TV KATALOĞUNDA HANGİ İÇERİK TÜRLERİ BULUNUYOR?

Apple TV kataloğunda yalnızca diziler ve filmler yer almıyor. Platformda dram ve komedi dizileri, uzun metrajlı filmler, belgeseller ile çocuk ve ailelere yönelik programlar bulunuyor. Apple'ın içerik kataloğuna düzenli olarak yeni yapımlar da ekleniyor.

Apple Original yapımlarının ödül geçmişi de platformun içerik kataloğunda öne çıkarılan unsurlar arasında bulunuyor. Apple'ın 2026 yılı açıklamasında Apple Original filmleri, belgeselleri ve dizilerinin 850 ödül kazandığı ve 3.734 ödül adaylığı elde ettiği belirtildi.

APPLE TV VE DİĞER APPLE SERVİSLERİ

Apple ekosisteminde Apple TV'nin yanında Apple Arcade ve Apple Music gibi farklı servisler de bulunuyor. Apple Arcade kataloğunda 200'den fazla oyun yer alırken Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition, Madden NFL 27 Arcade Edition, Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded, Cooking Mama: Cuisine!, Block Blast+, Subway Surfers+ ve Ultimate 8 Ball Pool+ gibi oyunlar bulunuyor.

Apple Arcade oyunlarında reklam veya uygulama içi satın alma bulunmuyor. Oyunların bir bölümü internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor. Katalogdaki oyunlara iPhone, iPad, Mac ve Apple TV 4K üzerinden erişilebiliyor.

Yeni iCloud+ paketi kapsamında Türkiye'deki abonelere Apple Music Select erişimi de sağlanıyor. Apple Music Select, Apple Music tarafından hazırlanan reklamsız müzik istasyonlarından oluşuyor. Koleksiyonda Türkiye'ye yönelik müziklerin yanı sıra En İyi Şarkılar, 80'ler ve 90'lar gibi farklı dönem ve türlere yönelik listeler bulunuyor.

Tam Apple Music aboneliği ise iCloud+ ücretine dahil değil. Apple'ın sunduğu özel fiyatlar bireysel abonelik için aylık 49,99 TL, aile aboneliği için ise aylık 134,99 TL olarak belirtiliyor.

Apple TV'nin içerik kataloğu böylece dizi ve filmlerin yanı sıra belgesel, çocuk ve aile programları gibi farklı içerik türlerini bir arada sunuyor. Özellikle The Studio, Ted Lasso, Severance, Pluribus, CODA ve F1, Apple'ın Türkiye duyurusunda öne çıkardığı yapımlar arasında bulunuyor.