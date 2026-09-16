Apple’ın yeni iPhone 18 Pro modeli için Türkiye’de başlayan ön sipariş sürecinin ardından stok durumu gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında bazı e-ticaret platformlarında iPhone 18 Pro stoklarının yalnızca bir gün içerisinde tükendiği iddia edilirken, Türkiye’deki stok miktarının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğu da öne sürüldü. Peki, iPhone 18 Pro ön siparişleri tükendi mi? Detaylar...

IPHONE 18 PRO ÖN SİPARİŞLERİ TÜKENDİ Mİ?

iPhone 18 Pro ön siparişleriyle ilgili sosyal medya platformlarında çeşitli stok iddiaları gündeme geldi. Bazı e-ticaret platformlarında yoğun talep nedeniyle ürün stoklarının bir gün içerisinde tükendiği öne sürüldü.

Ancak bu iddiaların tüm e-ticaret platformlarındaki stok durumunu veya Türkiye genelindeki toplam iPhone 18 Pro stok miktarını gösterdiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Apple’ın Türkiye’deki resmi satış sayfasında ise iPhone 18 Pro için farklı depolama kapasitesi ve renk seçenekleri listeleniyor.

Apple tarafından açıklanan bilgilere göre iPhone 18 Pro, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülke ve bölgede 12 Eylül’de ön siparişe açıldı. Modelin Türkiye’deki resmi satış tarihi ise 18 Eylül olarak açıklandı.

Sosyal medyada ayrıca Apple’ın tüm ülkelere eşit miktarda stok ayırmadığı ve Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla daha az iPhone 18 Pro bulunduğu iddia edildi. Bu iddialara ilişkin Apple tarafından kamuoyuna açıklanmış ülke bazlı stok miktarları bulunmadığı için söz konusu bilgiler iddia düzeyinde değerlendiriliyor.

Apple’ın resmi Türkiye mağazasında iPhone 18 Pro için 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri yer alıyor. Ürün farklı renk seçenekleriyle de listeleniyor.

Dolayısıyla bazı platformlarda stokların tükendiğine yönelik iddialar bulunsa da iPhone 18 Pro’nun Türkiye genelindeki tüm ön sipariş stoklarının tükendiğini gösteren resmi bir açıklama bulunmuyor.