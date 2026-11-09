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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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