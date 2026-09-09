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Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri

Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri Haber Videosunu İzle
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri
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Apple, merakla beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı. A20 Pro işlemciyle gelen yeni Pro ailesi; koyu siyah, gümüş, buzul mavisi ve bordo olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıktı.

  • Apple, 9 Eylül etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı.
  • iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max; bordo, koyu siyah, buzul mavisi ve gümüş olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.
  • Yeni modeller, performans ve yapay zeka işlemlerine odaklanan A20 Pro yonga seti ve Apple Intelligence desteğiyle geliyor.

Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPhone modelleri görücüye çıktı. Şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

DÖRT FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Yeni Pro ailesinde renk seçenekleri de dikkat çekiyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için bordo, koyu siyah, buzul mavisi ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Etkinlik öncesinde de siyah, açık mavi, bordo ve gümüş seçeneklerinin geleceği bildirilmişti.

A20 PRO İLE GELİYOR

Apple, yeni modellerde performans ve yapay zeka işlemlerine odaklanan A20 Pro yonga setine yer verdi. iPhone 18 Pro ailesi aynı zamanda Apple'ın yapay zeka özelliklerini bir araya getiren Apple Intelligence desteği sunuyor.

TASARIM ÇİZGİSİ KORUNDU

Apple, iPhone 18 Pro serisinde önceki nesille başlayan genel tasarım anlayışını devam ettirdi. Şirket büyük bir tasarım değişikliğine gitmek yerine yeni renkler ve donanım geliştirmeleriyle Pro ailesini yeniledi.

Apple'ın etkinliği devam ederken kamera, batarya, depolama seçenekleri, fiyat ve satış tarihi gibi ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin B.:

şimdi media markt kuyruğa girer millet

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