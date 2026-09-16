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Hong Kong'da eski medya patronu Lai'nin oğlu, babasının serbest bırakılmasını istedi

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin oğlu Sebastien Lai, babasının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin oğlu Sebastien Lai, babasının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sebastien Lai, Çin konulu ABD Kongre-Yürütme Komisyonu oturumunda babasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsani gerekçelerle babasının serbest bırakılması talebinde bulunan Lai, 78 yaşındaki babasının "yeterince acı çektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Lai, "(Jimmy Lai) Hong Kong'daki en yaşlı siyasi tutuklu. Yakında serbest bırakılmazsa, büyük ihtimalle hapishanede ölecektir." ifadesini kullandı.

Apple Daily'nin kapatılması

Hong Kong polisi, Ağustos 2020'de Apple Daily ile çatı şirketi Next Digital'in ofislerine baskın düzenleyerek Jimmy Lai ile 6 gazete yöneticisini, "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri" ve "dış güçlerle işbirliği yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Mal varlıkları dondurulan, yöneticileri ve editörleri gözaltına alınan gazete, Haziran 2021'de kapanmıştı.

Lai, daha önce şirketle ilgili soruşturmada kira sözleşmelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle açılan davada 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi tarafından şubatta, Lai'ye "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlarından yargılandığı davada 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA
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