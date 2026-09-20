Albanese, ABD ve Çin'e yapay zekada insan kontrolü için işbirliği çağrısı yaptı

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yapay zekanın hızla gelişmesine dikkati çekerek ABD ve Çin'e teknoloji alanında anlaşma yapma ve yapay zekanın kontrolünün insanlarda kalmasını sağlama çağrısında bulundu.

Albanese, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ABD'nin California eyaletindeki Cupertino kentinde Apple'ın merkezini ziyaret etti.

Burada konuşan Albanese, yapay zekanın hızla gelişmesine işaret ederek ABD ile Çin'in yapay zeka alanındaki iki büyük güç olduğuna ve iki ülkenin işbirliği yapmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Yapay zeka konusunda "küresel kurallar oluşturulması" gerektiğini vurgulayan Albanese, "Yapay zeka çok hızlı ilerliyor ve insanların kontrolü elinde tutmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Albanese, ABD ve Çin'in yapay zeka konusunda, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na benzer bir çerçeve üzerinde çalışması çağrısında bulundu.

Yapay zekanın beraberinde riskler getirdiğini kabul eden Albanese, bu risklerin azaltılması ve insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Albanese ayrıca, Avustralya'nın yapay zeka yatırımlarını çekebilmek amacıyla telif hakkı yasalarında değişiklik yapma ihtimalini de dışlamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" öne sürerek, "bundan memnuniyet duyan tek tarafın Çin olduğunu" savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da "Korkuları körüklemek, cepheleşme ve acımasız rekabet, küresel yapay zeka yönetimine zarar vermekten başka işe yaramaz, bu da kimsenin menfaatine değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA