WhiteBIT TR’nin Kripto Ligi’nde iPhone’dan MacBook'a uzanan ödüller için yarış başladı

İSTANBUL — Web trafiğine göre Avrupa’nın en büyük kripto varlık platformu WhiteBIT'i Türkiye'de temsil eden WhiteBIT TR, yeni kampanyası Kripto Ligi'ni hayata geçirdi. 23 Ekim 2026 tarihinde başlayan ve 27 Kasım 2026 gün sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılar; kimlik doğrulama (KYC), günlük giriş, varlık yatırma, alım satım ve Kripto Dönüştürücü (Convert) işlemleri gibi görevleri tamamlayarak kazandıkları puanları hediyelere dönüştürebiliyor ya da liderlik tablosunda yarışabiliyor.

Puanlar kripto varlığa ya da hediyeye dönüşüyor

Kripto Ligi'nde kullanıcılar, biriktirdikleri puanları diledikleri an hediyeye dönüştürebiliyor. Kullanıcılar kazandıkları puanları isterlerse USD?, BTC, WBT ve XAU? cinsinden 10, 15 veya 50 USD? değerindeki kripto varlık kuponlarıyla değiştirilebiliyor. Dilerlerse de PlayStation 5, GTA VI oyun kodu, PS5 DualSense Controller, HomePod mini ile FC Barcelona ve Juventus'un 2026/27 sezonu iç saha formalarını içeren ödül havuzundan yararlanabiliyor.

Kripto Ligi’ne ilişkin değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Kullanıcılarımızın platform deneyimlerini ödüllendirmeye devam ediyoruz. Kripto Karnavalı etkinliğimizden sonra başlattığımız ve 15 Kasım’a kadar devam edecek Kripto Ligi’nde, kimlik doğrulamadan günlük girişe, alım satımdan Kripto Dönüştürücü işlemlerine kadar her görev kullanıcılarımıza puan kazandırıyor. Kullanıcılarımızın stratejilerini kendilerinin belirlediği bu etkinlikte dileyen puanlarını anında kripto varlığa ya da hediyeye dönüştürüyor, dileyen biriktirerek liderlik tablosunda zirveye oynuyor. Kapsamlı ve uzun soluklu bir etkinlik olarak tasarladığımız Kripto Ligi, yeni kullanıcılara ve deneyimli yatırımcılara aynı anda hitap ediyor" dedi.

Liderlik tablosunda ilk 8’i Apple ürünleri bekliyor

Yaptıkları her işlemden puan kazanan ve bu puanları biriktirmeyi tercih eden kullanıcılar, Kripto Ligi kapsamında liderlik tablosunda yarışıyor. Kampanya sonunda en yüksek puana sahip 8 kullanıcı sırasıyla iPhone Duo 256GB, iPhone 18 Pro Max 256GB, MacBook Air M5 13.6” 16GB/512GB, Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49mm, iPad Air M4 11” Wi-Fi 128GB, Apple Watch Series 12 GPS 42mm, AirPods Pro 3 USB-C ve AirPods 5 USB-C kazanacak. Katılım koşulları ve kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılara, WhiteBIT TR Kripto Ligi kampanya sayfasından ulaşılabiliyor.

“Kullanıcılar hediyesini de yarışını da kendi seçiyor”

WhiteBIT TR olarak kullanıcı deneyimini farklı kampanya ve teşvik mekanizmalarıyla zenginleştirmeye devam edeceklerini belirten Onur Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

“WhiteBIT TR olarak, küresel finans ve teknoloji ekosisteminin önemli oyuncularından W Group’un vizyonunu Türkiye’ye taşıyoruz. FC Barcelona ve Juventus gibi dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle kurulan iş birlikleri, bu vizyonun uluslararası ölçekteki yansımalarından yalnızca biri. Biz de Türkiye’de kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi bu güçlü ekosistemin bir parçası olarak sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Kripto Ligi ile kullanıcılarımıza rekabet ve farklı hediyeler kazanma fırsatını bir arada sunarken, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile ikinci yılına giren iş birliğimiz kapsamında kimlik doğrulama süreçlerini tamamlayan kullanıcılarımız adına bağış yaparak eğitime katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kullanıcı deneyimini geliştiren ve toplumsal fayda yaratan projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”