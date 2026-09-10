Apple'ın katlanabilir telefon modeli iPhone Duo, Türkiye'deki satış süreci ve fiyatıyla teknoloji gündeminin öne çıkan modelleri arasında yer aldı. Peki, iPhone Duo ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? iPhone Duo Türkiye satış fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın katlanabilir iPhone modeli Duo için Türkiye satış tarihi 23 Ekim 2026 olarak açıklandı. Modelin ön sipariş süreci ise 16 Ekim'de başlayacak. Apple Türkiye'nin resmi satış sayfasında ön sipariş başlangıç saati 15.00 olarak belirtilirken, satış tarihi 23 Ekim olarak duyuruldu.

IPHONE DUO ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Apple Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre ön sipariş işlemleri saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek. Satış süreci ise 23 Ekim'de başlayacak.

Modeli ön sipariş döneminde almak isteyen kullanıcılar 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere farklı depolama seçenekleri arasından tercih yapabilecek.

IPHONE DUO TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo'nun Türkiye satış fiyatı depolama kapasitesine göre değişiyor. 256 GB depolama alanına sahip model 229.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçeneklerinde ise fiyat yükseliyor. Apple Türkiye'nin resmi satış sayfasında modelin dört farklı depolama seçeneği ve iki renk seçeneği listeleniyor.

IPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI

iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL

Modelin renk seçenekleri ise Yıldız Rengi ve Gece Rengi olarak açıklandı. Depolama kapasitesi yükseldikçe iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı da artıyor.

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone Duo, katlandığında kompakt bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlandı. Cihaz açıldığında ise Apple'ın bir iPhone'da kullandığı en büyük ekrana ulaşılıyor. İç ekranın hem dikey hem de yatay kullanım için tasarlandığı belirtiliyor.

Katlanabilir yapı, telefonun kullanım biçimini de değiştiriyor. Cihazın ekranları arasında geçiş yapılırken arayüzün kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanıyor. Böylece ekran boyutu değiştiğinde uygulama ve kontrol noktalarının kullanımında tutarlılığın korunması hedefleniyor.

Apple'ın paylaştığı teknik bilgilerde iPhone Duo'nun 7,6 inç katlanabilir iç ekrana ve 5,4 inç dış ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Her iki ekranda da Apple Pencil desteği bulunuyor.

IPHONE DUO TASARIMI VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo'nun dış tarafında 5,4 inç, iç tarafında ise 7,6 inç ekran bulunuyor. İç ekranda katlanabilir OLED yapı kullanılırken, dış ekran Super Retina XDR ekran olarak sunuluyor. Apple'ın teknik özelliklerine göre iç ekran 7,6 inç, dış ekran ise 5,4 inç büyüklüğünde.

Büyük iç ekran, aynı anda iki uygulamanın kullanılmasına imkan veren bölünmüş ekran özelliğiyle birlikte geliyor. Kullanıcılar Safari gibi aynı uygulamanın birden fazla penceresini de yan yana çalıştırabiliyor.

Apple Pencil desteğinin iki ekranda da kullanılabilmesi, cihazın not alma ve çizim gibi işlemlerde kullanılmasına imkan sağlıyor. Böylece özellikle geniş iç ekran, üretkenlik odaklı kullanımlarda değerlendirilebiliyor.

iPhone Duo'nun menteşe mekanizması da tasarımın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Menteşede 100'den fazla bileşen bulunurken özel tork yapısıyla cihazın güvenli şekilde kapanması ve açıldığında düz hale gelmesi hedefleniyor.

Cihazın gövdesinde ağırlığı düşük tutarken dayanıklılığı artırmak amacıyla titanyum çerçeve kullanılıyor. Apple'ın teknik özelliklerinde de modelin katlanabilir titanyum tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.

Dış ekran, telefon şarjda olmasa bile bekleme modunda kullanılabilecek. Bu sayede saat ve diğer bilgilerin ekranda görüntülenmesi mümkün olacak.

Güvenlik tarafında ise Touch ID, cihazın yan tarafındaki güç düğmesine entegre ediliyor. iPhone Duo ayrıca Apple Watch üzerinden açılabilecek.

IPHONE DUO İŞLEMCİ VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo, A20 Pro işlemcisiyle geliyor. Cihazda ayrıca C2 hücresel modem bulunuyor. Verilen bilgilere göre C2 modem, diğer modellere kıyasla yüzde 50 daha iyi yükleme performansı sunacak.

A20 Pro işlemcinin ise iPhone 17 Pro modeline kıyasla yüzde 35 performans artışı sağlayacağı belirtiliyor.

Apple'ın resmi teknik bilgilerinde iPhone Duo'da A20 Pro çip, 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunduğu aktarılıyor.

IPHONE DUO PİL VE KULLANIM SÜRESİ

iPhone Duo'nun pil performansında ekranların kullanım şekli belirleyici oluyor. Apple'ın açıklamasına göre cihaz yalnızca iç ekran kullanıldığında 31 saate kadar video oynatımı sunabiliyor.

Yalnızca dış ekranın kullanıldığı senaryoda ise video oynatma süresi 44 saate kadar çıkıyor. İki ekranın dengeli şekilde kullanıldığı kullanım senaryosunda ise 24 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor.

IPHONE DUO KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo'nun kamera tarafında dış bölümde 48 megapiksellik Fusion ultra geniş açı ana kamera ve 12 megapiksellik 2x optik telefoto kamera bulunuyor. Ana kamerayla 4K çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapılabiliyor.

Modelde ayrıca 4K çözünürlükte Dolby Vision HDR time-lapse çekimleri destekleniyor.

Ön tarafta Center Stage destekli bir kamera yer alırken iç ekranda da FaceTime kamerası bulunuyor. İç kamera yalnızca ihtiyaç duyulduğunda görünür hale geliyor.

Apple'ın resmi ürün bilgilerinde ise iPhone Duo'nun 48 MP Dual Fusion kamera sistemiyle sunulduğu, 48 MP Fusion ana ve 48 MP Fusion ultra geniş kameraya sahip olduğu belirtiliyor. Kamera sisteminde 0,5 kat, 1 kat ve 2 kata kadar optik kalitede zoom seçenekleri de yer alıyor.

Katlanabilir tasarıma özel kamera özellikleri de cihazın öne çıkan bölümleri arasında bulunuyor. Smart Take, fotoğraf çekilmeden önce kadrajdaki kişilerin hazır olup olmadığını kontrol ediyor.

Dış ekrandaki önizleme sayesinde telefonun arka kameraları kullanılarak daha yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafları çekilebiliyor.

iPhone Duo'nun kamera sistemiyle birlikte katlanabilir ekran yapısının bir arada kullanılması, fotoğraf çekiminde cihazın iki farklı ekranından yararlanılmasını sağlıyor. Apple da resmi ürün sayfasında dış ekrandaki canlı önizleme ve Akıllı Çekim özelliklerini iPhone Duo'nun kamera deneyiminin parçaları olarak sıralıyor.

IPHONE DUO DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

iPhone Duo Türkiye'de dört farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Kullanıcılar 256 GB'tan başlayan kapasiteyi 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçeneklerine kadar yükseltebilecek.

Depolama seçeneklerine göre Türkiye fiyatları şöyle:

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL

Apple Türkiye'nin resmi satış sayfasında dört kapasite seçeneğinin de Yıldız Rengi ve Gece Rengi alternatifleriyle sunulduğu görülüyor.

IPHONE DUO RENK SEÇENEKLERİ

iPhone Duo, Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Her iki renk seçeneği de 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama kapasiteleriyle listeleniyor.