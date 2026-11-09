GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, küresel düzeyde dijital teknolojinin geleceğini ve Apple'ın Türkiye'deki dijital uygulama ekonomisine yönelik desteğini konuştuk. Görüşmemizin Türkiye ve Apple şirketi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA