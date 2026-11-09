Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI EKLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, küresel düzeyde dijital teknolojinin geleceğini ve Apple'ın Türkiye'deki dijital uygulama ekonomisine yönelik desteğini konuştuk. Görüşmemizin Türkiye ve Apple şirketi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 238 sitede yayınlandı.
Flash TV'nin unutulmaz çifti boşanıyor! Meğer 17 yıldır ayrıymış

Türkiye'nin ilk fenomen çifti Subaşı ailesinden haber var!
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git 11

Emre Belözoğlu yıldız isme resti çekti! Ya oyna ya git
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını delirten olay! Hepsi "Bunu neden yaptınız?" diyor

Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'i yıllar sonra görenler şaşırdı

Asmalı Konak'ın Dilara'sıydı! 65 yaşındaki son halini görenler şaşırdı
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor