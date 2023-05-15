Altay Haberleri - Altay Haber - Haberler

Altay Haberleri
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve ilçe belediye başkanları oyunu kullandı
'TİYK-Leopard 2A4' Projesi için ASELSAN ve BMC Otomotiv arasında sözleşme imzalandı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Bu enflasyon, bu hayat pahalılığı, Bay Kemal ile Temel Bey'in eseri değildir'
Başkan Altay: "TOGG, millet olarak başaramayacağımız bir şey olmadığının göstergesidir"
Altay Başkanı Dündar: 'Kulübümüz hem zaman kazandı hem de geleceği görme açısından önemli bir iş başardık'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz' diyen Erdoğan sen milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Siz ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz' diyen Erdoğan, milleti kuru ekmeğe muhtaç etti