TFF 3. Lig: Karşıyaka: 3 Altay: 1

TFF 3. Lig 4. Grup 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Ömer Faruk Sezgin'in iki golü ve Alpay Eroğlu'nun katkısıyla kazanan Karşıyaka, önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 3. Lig 4. Grup 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Tayfun Sarı, Sabri Üstünel, Enes Berk Güçlü

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Hıdır Aytekin, Erhan Öztürk (Adem Yeşilyurt dk. 84), Mücahit Aslan (Samet Sargın dk. 84), Ömer Faruk Sezgin (Hüseyin Gündüz dk. 68), Yasin Uzunoğlu (İlyas Ural dk. 90), Selim Demirci, Berat Şahin (Murat Arslan dk. 90)

Teknik direktör: Burhanettin Basatemür

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kiravi (Deniz Kadah dk. 59), Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Hikmet Çolak dk. 66), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Mehmet Onur Yıldız dk. 60), Caner Baycan (Oktay Özdede dk. 46), Emre Tangeldi, İsa Toygar Ekinci (Ege Parmaksız dk. 90), Yunus Efe Sarıkaya, Ünal Kavlak

Teknik Direktör: Mehmet Can Karagöz

Goller: Ömer Faruk Sezgin (dk. 10 pen.), Ömer Faruk Sezgin (dk. 47), Alpay Eroğlu (dk. 67) (Karşıyaka), Hıdır Aytekin (dk. 65 k.k.) (Altay)

Sarı kartlar: Ünal Kavlak, Oktay Özdede, Mehmet Onur Yıldız, Deniz Kadah, Hikmet Çolak (Altay), Harun Kaya (Karşıyaka) - İZMİR

