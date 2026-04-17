112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! İki farkla kaybederlerse küme düşüyorlar

İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun 30. ve son hafta karşılaşmasında Afyonspor ile kümede kalma mücadelesine çıkacak. Altay, Afyonspor'a en az iki farklı mağlup olursa tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Türk futbolunun ve İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta tarihinin en kritik maçına çıkmaya hazırlanıyor. 

ALTAY KAYBEDERSE KÜME DÜŞECEK 

İzmir temsilcisi, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 16.00’da Afyonspor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, 25 puanla düşme hattının hemen üzerinde 12. sırada yer alırken, konuk ekip Afyonspor ise 22 puanla 14. basamakta bulunuyor. Altay, bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

TARİHİNDE İLK KEZ BÖLGESEL AMATÖR LİG'E DÜŞEBİLİR

Afyonspor’un Altay'ı en az iki farkla mağlup etmesi durumunda, siyah-beyazlı ekip tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düşecek. Altay’ın bir basamak altında bulunan 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK ise deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Çoruhlu FK bu maçtan galip ayrılamaması halinde, Altay sahasında Afyonspor’a tek farklı mağlup olsa bile genel averaj sayesinde ligde kalmayı başaracak.

Cemre Yıldız
