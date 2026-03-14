Altay deplasmanda Balıkesirspor'la oynuyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde lider Kütahyaspor'a 4-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan ve düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Altay, yarın deplasmanda Play-Off potasındaki Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak 25'inci hafta mücadelesinde Ahmet Resuloğlu düdük çalacak. Müsabakanın bilet fiyatları maraton tribünü 100, kapalı 150, deplasman tribünü 130 TL olarak belirlendi.

Ligde 20 puanla 12'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 45 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Balıkesir takımını yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini dindirmeyi ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip de 3'te 3 yaparak ilk 5'teki yerini korumak istiyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Balıkesirspor 1-0 kazanmıştı. Altay'da sarı kart cezalısı Emre ve tedavisi süren kaleci Semih forma giyemeyecek. Balıkesirspor'da ise tedavisi süren Mehmet Emre, Serhat ve Talha Doğuş görev yapamayacak.

