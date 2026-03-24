Altay'ın konuğu Alanya 1221

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 26. hafta maçında yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Alanya 1221 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak ve Kocaeli bölgesinden Sabit Selvi tarafından yönetilecek.

Ligde 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde 12. sırada yer alan İzmir temsilcisi, rakibini yenerek kötü gidişi durdurmayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Alanya 1221 ise 30 puanla tehlikeli bölgeden uzak 9. sırada bulunuyor.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sarı kart cezası bulunan Oktay bu maçta forma giyemeyecek. Cezaları sona eren Emre ile sakatlıklarını atlatan İbrahim ve Mert, teknik heyetin tercihine göre kadroda yer alabilecek.

Sezonun ilk yarısında Altay, deplasmanda Alanya 1221'e 1-0 mağlup olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı