Altay'da Murat Uluç'a yeni görev

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Altay, Alanya 1221 ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak kötü gidişine son vermeyi hedefliyor. 12 ay men cezası alan Murat Uluç, teknik ekibe yardımcı antrenör olarak katıldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta çarşamba günü evinde Alanya 1221 ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Altay'da sezona santrfor olarak başlayan ancak bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alarak sezonu kapatan Murat Uluç (44), siyah-beyazlı kulübe yardımcı antrenör olarak döndü. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün talebi üzerine tecrübeli futbolcunun teknik ekibe katıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda 2019'da jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük görevlerini üstlenen, daha sonra takımın transfer yasağı nedeniyle 3 yıl aranın ardından 2022'de futbola geri dönen Murat Uluç, profesyonel liglerde ve kupada gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduruyor. Önümüzdeki sezon futbola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Murat Uluç, 10 lig maçında 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
