Tam bağımsız savunma sanayii hedefinin en güçlü göstergelerinden biri olan ALTAY tankı, ismini Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanlarından Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay Paşa'dan alıyor. Uzun yıllara yayılan geliştirme sürecinde kritik bir eşiği daha geçen proje, üretim hattında yeni bir safhaya ulaşmış durumda. Altay tankının motoru nerede üretiliyor?

ALTAY TANKI TESLİM EDİLDİ Mİ?

Türkiye'nin savunma sanayiinde yeni bir dönemi temsil eden ALTAY Ana Muharebe Tankı, artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş durumda. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi, düzenlenen resmi açılış töreniyle birlikte faaliyete geçti. Törende, seri üretim hattından çıkan ilk ALTAY tanklarının teslimatı da gerçekleştirildi.

Bu anlamlı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve birçok üst düzey yetkili yer aldı. Açılışla birlikte Türkiye, 1940 yılından bu yana ilk kez sıfırdan üretilmiş yeni tanklarını envanterine kazandırdı.

HER AY 8 TANK ÜRETİLECEK

Tören kapsamında paylaşılan bilgilere göre, ilk aşamada Güney Kore menşeli güç grubuna sahip üç adet ALTAY T1 konfigürasyonlu tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Yapılan planlamaya göre 2025 yılı içinde üç tankla başlayan teslimatlar, 2028 yılı sonuna kadar kademeli biçimde 85 adede ulaşacak. Bu dönemde üretilecek tüm tankların T1 konfigürasyonunda olması ve Güney Kore güç grubunu kullanması bekleniyor.

Seri üretim sürecinde hedef, her ay 8 adet ALTAY tankının üretimini gerçekleştirmek. Projenin ilerleyen safhalarında ise tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen BATU Güç Grubu (1500 beygir) motor ve transmisyon setiyle T2 konfigürasyonuna geçilmesi planlanıyor.

ALTAY TANKININ MOTORU NEREDE ÜRETİLİYOR?

ALTAY tanklarının üretimi, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) içinde yer alan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinde gerçekleştiriliyor. Bu modern üretim üssü, yalnızca ALTAY tankları için değil, aynı zamanda Fırtına Obüsleri ve Altuğ 8x8 zırhlı araçları için de üretim merkezi konumunda.

İlk etapta tanklarda ithal güç grubu kullanılacak. 12 silindirli, yüksek hacimli bu motor, tankın devasa yapısına uygun şekilde yüksek performans sunuyor. Ancak BMC Power tarafından yürütülen BATU Motor Projesi kapsamında, 1500 beygir gücünde ve 27,3 litrelik hacme sahip yerli motorun geliştirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Tamamlandığında BATU motoru, yalnızca ALTAY tankına değil, 70 tona kadar zırhlı araçlarda da kullanılabilecek. Tanklarda ayrıca lazer tespit ve uyarı sistemi, parçacık atma sistemi ve yüksek mayın koruması gibi gelişmiş savunma teknolojileri de yer alacak.

GELECEK AŞAMA: MİLLİ GÜÇ GRUBU BATU

Projenin sonraki hedefi, tamamen yerli üretim olan BATU Güç Grubu'nun devreye alınmasıyla T2 konfigürasyonlu ALTAY tanklarının üretimine başlamak.

Bu adım, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak savunma sanayiinde tam bağımsızlık vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

Böylece ALTAY, hem teknik kapasitesi hem de yerli üretim oranıyla Türk ordusunun en modern ve güçlü kara unsurlarından biri haline gelecek.