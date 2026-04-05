Haberler

TFF 3. Lig: Altay: 1 İzmir Çoruhlu FK: 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta mücadelesinde Altay, sahasında İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Yasin Öztekin ve Ünal Kavlak'tan geldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Semih Kurt, Yaşar Can Daşdelen, Vedat Güneş

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kıravi, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Emre Tangelli, Mehmet Nur Kaymaz (Caner Baycan dk. 78), Ege Parmaksız (Oktay Özdede dk. 62), Yunus Efe Sankaya, Deniz Kadah (Sani Gerçek dk. 62), Arif Yanarlı, Ünal Kavlak (Mehmet Onur Yıldız dk. 90)

İzmir Çoruhlu FK: Amir Güren, Cenk Çalışkan (Yaşar Kılkışlılar dk. 76), Kadir Yiğit, Muhammet Özer (Mustafa Burak Gündoğan dk. 66), Nizamettin Çalışkan (Emir Can Yusuf dk. 76), Abdulkadir Çelik, Yasin Öztekin, Halil İbrahim Keleş, Murat Komili (Ömer Yiğit Kirişkuzu dk. 85), Tuğcan Alp Öztürk (Abdullah Eren Türkay dk. 46), Mehmet Bavver Özbahçeci

Goller: Yasin Öztekin (dk. 2) (İzmir Çoruhlu FK), Ünal Kavlak (dk. 69) (Altay)

Sarı kartlar: Arif Yanarlı, Yunus Efe Sankaya, Emre Tangelli, Ünal Kavlak (Altay), Cenk Çalışkan, Halil İbrahim Keleş, Mustafa Burak Gündoğan, Abdulkadir Çelik (İzmir Çoruhlu FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti