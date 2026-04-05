TFF 3. Lig: Altay: 1 İzmir Çoruhlu FK: 1
TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta mücadelesinde Altay, sahasında İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Yasin Öztekin ve Ünal Kavlak'tan geldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Semih Kurt, Yaşar Can Daşdelen, Vedat Güneş
Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kıravi, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Emre Tangelli, Mehmet Nur Kaymaz (Caner Baycan dk. 78), Ege Parmaksız (Oktay Özdede dk. 62), Yunus Efe Sankaya, Deniz Kadah (Sani Gerçek dk. 62), Arif Yanarlı, Ünal Kavlak (Mehmet Onur Yıldız dk. 90)
İzmir Çoruhlu FK: Amir Güren, Cenk Çalışkan (Yaşar Kılkışlılar dk. 76), Kadir Yiğit, Muhammet Özer (Mustafa Burak Gündoğan dk. 66), Nizamettin Çalışkan (Emir Can Yusuf dk. 76), Abdulkadir Çelik, Yasin Öztekin, Halil İbrahim Keleş, Murat Komili (Ömer Yiğit Kirişkuzu dk. 85), Tuğcan Alp Öztürk (Abdullah Eren Türkay dk. 46), Mehmet Bavver Özbahçeci
Goller: Yasin Öztekin (dk. 2) (İzmir Çoruhlu FK), Ünal Kavlak (dk. 69) (Altay)
Sarı kartlar: Arif Yanarlı, Yunus Efe Sankaya, Emre Tangelli, Ünal Kavlak (Altay), Cenk Çalışkan, Halil İbrahim Keleş, Mustafa Burak Gündoğan, Abdulkadir Çelik (İzmir Çoruhlu FK) - İZMİR