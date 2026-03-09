Haberler

Balıkesirspor Play-Off'a döndü

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, altyapı oyuncularıyla mücadele eden Nazilli Spor'u 7-0 yenerek puanını 45'e çıkarıp 5. sıraya yerleşti. Takım, iki hafta sonra kümede kalma mücadelesi veren Altay'ı konuk edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta altyapı oyuncularıyla mücadele edip averaj takımı haline gelen son sıradaki 4 puanlı Nazilli Spor'u deplasmanda 7-0 mağlup eden Balıkesirspor, adını yeniden ilk 5'e yazdırmanın sevincini yaşıyor. Rakibini ilk yarıda Tayfun, Ozan, Mikdat, Sedat Yiğit, ikinci devrede ise Ali, Yekta ve Akın'ın golleriyle dize getiren kırmızı-beyazlılar; Uşakspor'un Karşıyaka'ya yenilip 44 puanda kaldığı haftada puanını 45'e çıkararak 5'inci sıraya yükseldi. İki hafta sonra Play-Off potasına dönen Balıkesir ekibinde genç stoper Mikdat, profesyonel liglerdeki ilk golünü kaydetti. Bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Altay'ı konuk edecek Balıkesirspor, üst üste 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
