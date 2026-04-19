İzmir Çoruhlu FK'dan acı veda

İzmir Çoruhlu FK'dan acı veda
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, son hafta oynanan maçların ardından amatör lige düştü. Takım, Altay'ın galibiyetinin ardından Ayvalıkgücü Belediyespor'a 9-1 mağlup olarak 6 sezon boyunca sürdürdüğü profesyonel lig serüvenini sonlandırdı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege temsilcilerinden İzmir Çoruhlu FK, 6 sezonluk mücadelesinin ardından küme düşme üzüntüsü yaşadı. Yıllarca Bergama Belediyespor olarak liglerde yer alan, şirketleşmeye giderek önce Bergama Sportif, iki sezon önce de Ahmet Çoruhlu'nun kulübü devralmasıyla İzmir Çoruhlu FK adını alan takım profesyonel kategoriye veda etti.

Ligin son haftasında kümede kalması için rakiplerinden Altay'ın evinde Afyonspor'a yenilip, kendisinin de Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenmesi gereken İzmir Çoruhlu FK havlu attı. İzmir ekibi, hemşehrisi Altay'ın 2-0'lık Afyon galibiyetiyle kurtuluşunu ilan ettiği son hafta 9-1'lik Ayvalıkgücü mağlubiyetiyle amatöre düştü. Çoruhlu'nun kadrosunda Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan gibi tecrübeli isimler yer alıyordu.

