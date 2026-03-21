Altay'da Hikmet gözden düştü

Altay, son 3 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamazken, stoper Hikmet Çolak'ın kötü performansı takımdaki tartışmaları artırdı. Balıkesirspor karşısında penaltıya sebep olan genç savunmacının, gelecek maçta yedek soyunması bekleniyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybederek alt sıralardan uzaklaşamayan Altay'da stoper Hikmet Çolak son olarak 3-0 yenildikleri Balıkesirspor deplasmanındaki performansıyla gözden düştü. Balıkesirspor randevusunda 41'inci dakikasında ceza sahasında topa elle müdahale ederek rakibe penaltı kazandıran genç savunma oyuncusu, takımının 1-0 geriye düşmesine neden olmuştu.

Müsabakanın 54'üncü dakikasında oyundan alınan Hikmet'in çarşamba günü İzmir'de oynanacak Alanya 1221 maçında kesik yiyerek yedek soyunması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Hikmet'in yerine defansın ortasında Arif'in görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oktay forma giyemeyecek. Cezası biten Emre ise takımdaki yerini alabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
