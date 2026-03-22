Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev

TFF 3. Lig 4. Grup'ta çarşamba günü evinde Alanya 1221 ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Altay'da sıcak bir gelişme yaşandı.

BAHİS CEZASI ALAN MURAT ULUÇ TEKNİK EKİBE KATILDI

Altay'da sezona santrfor olarak başlayan ancak bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alarak sezonu kapatan Murat Uluç (44), siyah-beyazlı kulübe yardımcı antrenör olarak döndü. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün talebi üzerine tecrübeli futbolcunun teknik ekibe katıldığı öğrenildi.

BU SEZON 10 MAÇTA 1 GOL ATTI

Siyah-beyazlı takımda 2019'da jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük görevlerini üstlenen, daha sonra takımın transfer yasağı nedeniyle 3 yıl aranın ardından 2022'de futbola geri dönen Murat Uluç, profesyonel liglerde ve kupada gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor. Önümüzdeki sezon futbola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Murat Uluç, 10 lig maçında 1 gol attı.